روسيا تطلق عملية بحث وإنقاذ عن طاقم مروحية اختفت فى كاريليا

(MENAFN
- Youm7) أعلنت وزارة الطوارئ الروسية فقدان مروحية من طراز "مي-8" تابعة للوزارة، وعلى متنها طاقم مكون من ثلاثة أفراد، فوق بحيرة أونيجا في جمهورية كاريليا شمال غربي روسيا.
وأوضحت الوزارة -حسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية الأحد- أن الاتصالات اللاسلكية فُقِدَت مع مروحية من طراز "مي-8" تابعة لمركز الإنقاذ الشمالي الغربي التابع لوزارة الطوارئ الروسية، والتي كانت في إحدى الرحلات التدريبية فوق بحيرة أونيجا بالقرب من مستوطنة ديريفيانو في جمهورية كاريليا، مضيفةً أن هناك ثلاثة من أفراد الطاقم على متنها.
وتابعت الوزارة أنه تم إطلاق عملية للبحث والإنقاذ.
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