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روسيا تطلق عملية بحث وإنقاذ عن طاقم مروحية اختفت فى كاريليا

2/4/2024 11:22:39 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الطوارئ الروسية فقدان مروحية من طراز "مي-8" تابعة للوزارة، وعلى متنها طاقم مكون من ثلاثة أفراد، فوق بحيرة أونيجا في جمهورية كاريليا شمال غربي روسيا.


وأوضحت الوزارة -حسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية الأحد- أن الاتصالات اللاسلكية فُقِدَت مع مروحية من طراز "مي-8" تابعة لمركز الإنقاذ الشمالي الغربي التابع لوزارة الطوارئ الروسية، والتي كانت في إحدى الرحلات التدريبية فوق بحيرة أونيجا بالقرب من مستوطنة ديريفيانو في جمهورية كاريليا، مضيفةً أن هناك ثلاثة من أفراد الطاقم على متنها.


وتابعت الوزارة أنه تم إطلاق عملية للبحث والإنقاذ.







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