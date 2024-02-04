وزير الخارجية الفرنسي يؤكد: باريس لم توقف دعمها للأونروا

MENAFN - Youm7) أكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه أن "الأونروا" تعتبر من الجهات المعنية الأساسية وذات الأهمية في غزة، خاصةً في الوقت الذي تزداد فيه الحالة الإنسانية سوءًا، مشيرًا إلى أن فرنسا لم توقف دعمها للأونروا، ولم تتم جدولة أي تمويل إضافي للثلث الأول من العام الجاري.

جاء ذلك خلال لقاءه بنظيره الأردني أيمن الصفدي، الأحد، لبحث جهود التوصل لوقف كامل لإطلاق النار في غزة، وضمان حماية المدنيين، واستمرار الجهود المشتركة لإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع.

وقال إنه يتعين على "الأونروا" -بعد الاتهامات التي وُجهت لها- أن تُظهر أعلى مستوى من الشفافية، متابعًا: "رحبنا مسبقًا بالتدابير التي اتخذتها الوكالة على الفور، ونحن الآن ننتظر نتائج وتوصيات التحقيق من أجل ضمان الثقة الكاملة فيها".

وثمَّن الصفدي استمرار فرنسا في دعم الوكالة، خصوصًا في هذا الوقت الذي يترجم فيه الدعم غذاء ودواء واحتياجات أساسية لحوالي مليون فلسطيني نزحوا إلى ملاجئها في قطاع غزة.

وشدد الوزيران -طبقًا لبيان وزارة الخارجية الأردنية- على موقف بلديهما الرافض لتهجير الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها.

ونوَّه الصفدي بأن حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والمرجعيات المعتمدة هو السبيل الوحيد لتوفير الأمن وتحقيق السلام العادل والدائم، مثمنًا موقف فرنسا الداعم لحل الدولتين.

كما بحث الوزيران التصعيد الخطير الذي تشهده الضفة الغربية، حيث شدد الصفدي على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية واللاقانونية التي تقوض حل الدولتين وكل فرص تحقيق السلام.

واستعرض الوزيران التعاون القائم في جهود إيصال المساعدات إلى غزة، حيث يكثّف الأردن وفرنسا جهودهما المشتركة لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لسكان غزة خاصةً بعد لقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مدينة العقبة الأردنية، يوم 21 ديسمبر الماضي، وذلك من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، والإنزالات الجوية.

وبحث الوزيران العلاقات الثنائية، والحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات، وعديد قضايا إقليمية ذات الاهتمام المشترك.



