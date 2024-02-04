كندا تكشف تفاصيل الاتفاق الأمني مع أوكرانيا وموعد تنفذه

MENAFN - Youm7) أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أن كندا وأوكرانيا في المرحلة النهائية بشأن التوصل إلى اتفاق حول "الضمانات" الأمنية للبلاد.

وقالت جولي -في حديثها من أوكرانيا في مقابلة بثتها شبكة "سي بي سي نيوز" الكندية الأحد- إن الاتفاق سيكون بمثابة لحظة تاريخية بالنسبة لأوكرانيا؛ ومن المتوقع إبرام اتفاقيات مماثلة مع دول مجموعة السبع الأخرى.

وأرسلت كندا بالفعل مسودة اقتراح للضمانات إلى كييف، وقالت جولي إنها كانت في أوكرانيا للمساعدة في وضع اللمسات النهائية على الاتفاق، وفي العام الماضي، وعدت مجموعة السبع بإبرام اتفاقيات تتضمن وعودًا بتقديم الدعم العسكري والتدريب لأوكرانيا، ولم تتضح بعد تفاصيل الاقتراح الكندي.

وأضافت جولي، لكبيرة المراسلين السياسيين لشبكة "سي بي سي نيوز" روزماري بارتون: "أنا هنا للضغط من أجل الوصول إلى خط النهاية، وأعتقد أنه يمكننا الانتهاء منه في الأسابيع المقبلة".

كانت جولي قد أجرت زيارة إلى أوكرانيا للقاء مسؤولين رئيسيين والقيام بجولة في بعض المناطق التي قصفتها روسيا.

وتواصل أوكرانيا الضغط من أجل الحصول على المزيد من الدعم الدولي في شكل تمويل وأسلحة، فضلًا عن تعهدات أمنية طويلة الأجل والانضمام في نهاية المطاف إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وسط استمرار تقدم القوات الروسية في أوكرانيا.



