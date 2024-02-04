بنك الاستثمار الأوروبي يقرض فرنسا 12 مليار يورو

(MENAFN
- Youm7) أكد بنك الاستثمار الأوروبي نمو محفظة القروض الموجهة لفرنسا لتبلغ 12 مليار يورو خلال العام الماضي .
وأوضح بنك الاستثمار الأوروبي - في بيان - أنه تم توجيه القروض بشكل مباشر أو غير مباشر للقطاع الخاص والسلطات المحلية والمؤسسات الإقليمية بواقع 10.6 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي و 1.4 مليار يورو من صندوق الاستثمار الأوروبي الذي يركز على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة .
وكشف البنك أن فرنسا جاءت كثاني أكبر مستفيد من تمويل مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي العام الماضي في أوروبا بعد إيطاليا .
وأكد أن مجالات النشاط الرئيسية للبنك في فرنسا في عام 2023 كانت قروض موجهة لمكافحة تغير المناخ والتكيف مع آثاره الضارة، ودعم الابتكار والمرافق العامة، والقطاعات التي تساعد على تعزيز سيادة الاتحاد الأوروبي والاستقلال الاستراتيجي.
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