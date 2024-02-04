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بنك الاستثمار الأوروبي يقرض فرنسا 12 مليار يورو

2/4/2024 11:22:39 PM
(MENAFN- Youm7) أكد بنك الاستثمار الأوروبي نمو محفظة القروض الموجهة لفرنسا لتبلغ 12 مليار يورو خلال العام الماضي .

وأوضح بنك الاستثمار الأوروبي - في بيان - أنه تم توجيه القروض بشكل مباشر أو غير مباشر للقطاع الخاص والسلطات المحلية والمؤسسات الإقليمية بواقع 10.6 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي و 1.4 مليار يورو من صندوق الاستثمار الأوروبي الذي يركز على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة .

وكشف البنك أن فرنسا جاءت كثاني أكبر مستفيد من تمويل مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي العام الماضي في أوروبا بعد إيطاليا .

وأكد أن مجالات النشاط الرئيسية للبنك في فرنسا في عام 2023 كانت قروض موجهة لمكافحة تغير المناخ والتكيف مع آثاره الضارة، ودعم الابتكار والمرافق العامة، والقطاعات التي تساعد على تعزيز سيادة الاتحاد الأوروبي والاستقلال الاستراتيجي.








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