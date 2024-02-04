654 مليون يورو قروض من البنك الأوروبي إلى ليتوانيا خلال عام

MENAFN - Youm7) أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن تقديم قرض بقيمة 4ر2 مليار يورو إلى ليتوانيا على مدار 5 سنوات، مشيرا إلى أن حزمة القروض التي قدمها إلى ليتوانيا العام الماضي بلغت 654 مليون يورو.

وذكر بنك الاستثمار الأوروبي -في بيان - أن القروض جاءت لدعم الاستثمارات في التحولات الخضراء والرقمية ومساعدة ليتوانيا على أن تصبح اقتصادًا أكثر استدامة.

وأضاف البيان أن بنك الاستثمار الأوروبي تعهد أيضًا بتمويل مزرعة رياح في البلاد لتقليل اعتماد ليتوانيا على واردات الكهرباء.

وأشار البيان إلى البنك أكد دعمه للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات المتوسطة في ليتوانيا، بالإضافة إلى اتفاقية تمويل بنك الاستثمار الأوروبي لتحسين الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات المتوسطة في البلاد، ودعم صندوق الاستثمار الأوروبي للشركات الليتوانية بحوالي 250 مليون يورو.



