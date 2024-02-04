أحمد فتوح يواصل التأهيل فى الزمالك بعد إصابة العضلة الخلفية

(MENAFN
- Youm7) وضع الجهاز الطبي لفريق الزمالك
، برئاسة محمد أسامة، برنامجاً تأهيلياً مكثفاً لأحمد فتوح لاعب الفريق، الذى تعرض للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطنى أمام الكونغو الديمقراطية فى منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.
ويؤدي فتوح برنامجا تأهيليا فى ظل معاناته من الإصابة بمزق فى العضلة الخلفية، التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وخضع فتوح خلال الساعات الماضية لبرنامج تأهيلي خاص فى صالة الجيمانيزيوم على هامش مران الفريق الأول بالنادى.
ومن المقرر أن يغيب فتوح عن الملاعب لمدة شهر ونصف حتى يتعافى ويكون قادرا على المشاركة في التدريبات و المباريات مع الفريق، بعد إنتهاء فترة العلاج.
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