أحمد فتوح يواصل التأهيل فى الزمالك بعد إصابة العضلة الخلفية

MENAFN - Youm7) وضع الجهاز الطبي لفريق الزمالك، برئاسة محمد أسامة، برنامجاً تأهيلياً مكثفاً لأحمد فتوح لاعب الفريق، الذى تعرض للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطنى أمام الكونغو الديمقراطية فى منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويؤدي فتوح برنامجا تأهيليا فى ظل معاناته من الإصابة بمزق فى العضلة الخلفية، التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وخضع فتوح خلال الساعات الماضية لبرنامج تأهيلي خاص فى صالة الجيمانيزيوم على هامش مران الفريق الأول بالنادى.

ومن المقرر أن يغيب فتوح عن الملاعب لمدة شهر ونصف حتى يتعافى ويكون قادرا على المشاركة في التدريبات و المباريات مع الفريق، بعد إنتهاء فترة العلاج.