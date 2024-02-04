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الأهلي يواجه سموحة ودياً اليوم باستاد القاهرة استعداداً لشباب بلوزداد

2/4/2024 11:22:35 PM
(MENAFN- Youm7) يخوض فريق
الاهلى
بقيادة السويسري مارسيل كولر اليو،م الاثنين، ثالث مبارياته الودية خلال فترة توقف المسابقات المحلية والأفريقية بمواجهة سموحة فى الثالثة عصراً باستاد القاهرة الدولى، ضمن تحضيراته لخوض مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويرغب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فى خوض تجربة ودية أو أكثر قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد، من أجل اختبار جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية وتجربة بعض الجمل الفنية والخططية التي طبقها مع اللاعبين في التدريبات هلال الأيام الماضية.
وخاض الأهلى معسكراً مغلقاً فى الإمارات، خاض خلاله الأهلي مباراتين وديتين أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي، انتهيتا بالخسارة 1-2 في الأولى والتعادل 1-1 فى الثانية.
وتوج الأهلى ببطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت مؤخرا فى دولة الإمارات وتوج الأهلي بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة النهائية.
ويغيب الأهلي فترة طويلة بسبب توقف المسابقات لظروف مشاركة منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، على أن يستأنف المباريات بدءا من النصف الثانى لشهر فبراير الجاري بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.
ويلعب الأهلي أول مباراة مع شباب بلوزداد الجزائري 16 فبراير الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. ويقع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من عمر دوري أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.
وتعادل الأهلى سلبياً مع شباب بلوزداد خلال المباراة التي جمعتهما يوم 8 ديسمبر الماضي باستاد برج العرب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. ويتصدر الأهلى ترتيب المجموعة الرابعة من بطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 5 نقاط، حصدها من الفوز على ميدياما بنتيجة 3-0، ثم التعادل مع يانج أفريكانز وشباب بلوزداد.
ويأتي ميدياما الغانى وصيفا برصيد 4 نقاط، فيما يحتل فريق شباب بلوزداد الجزائري المركز الثالث بترتيب المجموعة بنفس عدد النقاط، ويتذيل المجموعة يانج أفريكانز التنزاني برصيد نقطتين.








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