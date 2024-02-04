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المقاولون العرب يواجه غزل المحلة فى ثانى وديات معسكر الإسماعيلية

2/4/2024 11:22:35 PM
(MENAFN- Youm7) يلتقي فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب
مع غزل المحلة اليوم الاثنين،
في اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين بالإسماعيلية، حيث معسكر ذئاب الجبل استعدادا لاستئناف الدوري.



واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة محمد عودة على خوض 3 مباريات ودية خلال معسكر الإسماعيلية المقام حاليا، وأثناء فترة التوقف الحالية، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري .



وانتظم في تدريبات المقاولون الصفقات الجديدة التي تم قيدها، وهم 8 لاعبين بعد ضمهم في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وجاءت صفقات المقاولون العرب كالتالي:



محمد عنتر قادما من سيراميكا كليوباترا لمدة موسمين ونصف الموسم

محمود حليمو في صفقة انتقال حر قادما من سموحة لمدة موسمين ونصف.

محمود الشبراوي في صفقة انتقال حر قادما من الإسماعيلي لمدة موسمين ونصف.

أحمد عبد العزيز مودي في صفقة انتقال حر قادما من الهلال الليبي لمدة موسم ونصف.

فراس بن عايفية قادما من الصفاقسي التونسي في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف.

جواكيم اوجيرا من نادي رايون سبورت الرواندي لمدة موسمين ونصف.

أديوي معز إفيلوا مواليد 2004 معار من نادي سيراميكا.

أسامة النجار من طنطا إعارة 6 أشهر بنية البيع












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