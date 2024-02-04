المقاولون العرب يواجه غزل المحلة فى ثانى وديات معسكر الإسماعيلية

(MENAFN
- Youm7) يلتقي فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب
مع غزل المحلة اليوم الاثنين،
في اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين بالإسماعيلية، حيث معسكر ذئاب الجبل استعدادا لاستئناف الدوري.
واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة محمد عودة على خوض 3 مباريات ودية خلال معسكر الإسماعيلية المقام حاليا، وأثناء فترة التوقف الحالية، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري .
وانتظم في تدريبات المقاولون الصفقات الجديدة التي تم قيدها، وهم 8 لاعبين بعد ضمهم في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وجاءت صفقات المقاولون العرب كالتالي:
محمد عنتر قادما من سيراميكا كليوباترا لمدة موسمين ونصف الموسم
محمود حليمو في صفقة انتقال حر قادما من سموحة لمدة موسمين ونصف.
محمود الشبراوي في صفقة انتقال حر قادما من الإسماعيلي لمدة موسمين ونصف.
أحمد عبد العزيز مودي في صفقة انتقال حر قادما من الهلال الليبي لمدة موسم ونصف.
فراس بن عايفية قادما من الصفاقسي التونسي في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف.
جواكيم اوجيرا من نادي رايون سبورت الرواندي لمدة موسمين ونصف.
أديوي معز إفيلوا مواليد 2004 معار من نادي سيراميكا.
أسامة النجار من طنطا إعارة 6 أشهر بنية البيع
MENAFN04022024000132011024ID1107808891
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.