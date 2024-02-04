الأهلي يجهز وسام أبو علي لمواجهة ميدياما الغاني فى دوري أبطال أفريقيا

MENAFN - Youm7) يحدد الجهاز الطبي للأهلي، بقيادة أحمد جاب الله، موقف وسام أبو علي من مباراة ميدياما الغانى فى دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها 24 فبراير الجاري بالجولة الخامسة من دور المجموعات الأفريقي، بعد خوض اللاعب فترة التأهيل الخاصة به وتحديد مدى استجابته للعلاج من الإصابة التي تعرض لها.وتعرض وسام أبو علي للإصابة بشد فى العضلة الخلفية بعد نهاية مران الفريق الأحمر الجمعة الماضي، ويخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد جاب الله.وبات فى حكم المؤكد غياب وسام أبو علي مهاجمالأهلىعن مباراة الفريق المقبلة أمام شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها 16 فبراير الجاري بالجزائر في الجولة الرابعة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بسبب الإصابة.

ويحتاج وسام أبو علي فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للتعافي من الإصابة، ليتأكد غيابه عن مباراة شباب بلوزداد بالجزائر يوم 16 فبراير الجاري في بطولة أفريقيا.

وانتقل وسام أبو علي للأهلي في يناير الماضي قادماً من نادي سيريس السويدي مقابل مليوني يورو لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم.



