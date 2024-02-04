Monday, 05 February 2024 09:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأهلي يجهز وسام أبو علي لمواجهة ميدياما الغاني فى دوري أبطال أفريقيا

2/4/2024 11:22:35 PM
(MENAFN- Youm7) يحدد الجهاز الطبي للأهلي، بقيادة أحمد جاب الله، موقف وسام أبو علي من مباراة ميدياما الغانى فى دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها 24 فبراير الجاري بالجولة الخامسة من دور المجموعات الأفريقي، بعد خوض اللاعب فترة التأهيل الخاصة به وتحديد مدى استجابته للعلاج من الإصابة التي تعرض لها.
وتعرض وسام أبو علي للإصابة بشد فى العضلة الخلفية بعد نهاية مران الفريق الأحمر الجمعة الماضي، ويخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد جاب الله.
وبات فى حكم المؤكد غياب وسام أبو علي مهاجم
الأهلى
عن مباراة الفريق المقبلة أمام شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها 16 فبراير الجاري بالجزائر في الجولة الرابعة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بسبب الإصابة.

ويحتاج وسام أبو علي فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للتعافي من الإصابة، ليتأكد غيابه عن مباراة شباب بلوزداد بالجزائر يوم 16 فبراير الجاري في بطولة أفريقيا.

وانتقل وسام أبو علي للأهلي في يناير الماضي قادماً من نادي سيريس السويدي مقابل مليوني يورو لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم.








MENAFN04022024000132011024ID1107808890

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث