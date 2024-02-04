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الزمالك يسابق الزمالك لضم كريم العراقى ومدافع الجونة قبل غلق القيد

2/4/2024 11:22:35 PM
(MENAFN- Youm7) دخل مسئولو نادى الزمالك في مفاوضات مكثفة لحسم صفقتى كريم العراقى لاعب فريق المصرى، وأحمد حسام لاعب الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية، وقبل غلق باب القيد والذى تم مده إلى 6 فبراير الجارى.

وشهدت الساعات الماضية تقدم مسئولى نادى الزمالك بعرض جديد لنظرائهم بالنادى المصرى، لضم كريم العراقى لاعب الفريق البورسعيدى خلال الفترة الجارية، بعد الحصول على توقيعه خلال الأيام الماضية، وعرض الزمالك على المصرى -عن طريق أحد الوسطاء- ضم اللاعب مقابل 5 ملايين جنيه يحصل عليها النادى البورسعيدى، مقابل انتقال العراقى الى الفريق الأبيض.

وينتظر الزمالك رد المصرى على العرض الأخير لضم كريم العراقى، في ظل حاجة الفريق الأبيض إلى خدمات اللاعب خلال الفترة الجارية .كما كثف الزمالك مفاوضاته لضم أحمد حسام مدافع الجونة خلال الفترة الجارية،

وعرض الزمالك على الجونة ضم لاعبين من الفريق الأبيض مقابل انتقال أحمد حسام للزمالك، الا ان العرض قوبل بالرفض، فتم عرض مقابل مالى نظير انتقال اللاعب الى ميت عقبة ، وينتظر مسئولو الزمالك رد الجونة على عرض رحيل أحمد حسام للفريق الأبيض من عدمه.

ويسعى الزمالك لحسم الصفقة في ظل بيع محمد عبدالغنى الى البنك الأهلى، ورحيل حاتم سكر، بالإضافة إلى إصابة محمود حمدى الونش خلال الساعات الماضية.








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