الزمالك يسابق الزمالك لضم كريم العراقى ومدافع الجونة قبل غلق القيد

(MENAFN
- Youm7) دخل مسئولو نادى الزمالك في مفاوضات مكثفة لحسم صفقتى كريم العراقى لاعب فريق المصرى، وأحمد حسام لاعب الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية، وقبل غلق باب القيد والذى تم مده إلى 6 فبراير الجارى.
وشهدت الساعات الماضية تقدم مسئولى نادى الزمالك بعرض جديد لنظرائهم بالنادى المصرى، لضم كريم العراقى لاعب الفريق البورسعيدى خلال الفترة الجارية، بعد الحصول على توقيعه خلال الأيام الماضية، وعرض الزمالك على المصرى -عن طريق أحد الوسطاء- ضم اللاعب مقابل 5 ملايين جنيه يحصل عليها النادى البورسعيدى، مقابل انتقال العراقى الى الفريق الأبيض.
وينتظر الزمالك رد المصرى على العرض الأخير لضم كريم العراقى، في ظل حاجة الفريق الأبيض إلى خدمات اللاعب خلال الفترة الجارية .كما كثف الزمالك مفاوضاته لضم أحمد حسام مدافع الجونة خلال الفترة الجارية،
وعرض الزمالك على الجونة ضم لاعبين من الفريق الأبيض مقابل انتقال أحمد حسام للزمالك، الا ان العرض قوبل بالرفض، فتم عرض مقابل مالى نظير انتقال اللاعب الى ميت عقبة ، وينتظر مسئولو الزمالك رد الجونة على عرض رحيل أحمد حسام للفريق الأبيض من عدمه.
ويسعى الزمالك لحسم الصفقة في ظل بيع محمد عبدالغنى الى البنك الأهلى، ورحيل حاتم سكر، بالإضافة إلى إصابة محمود حمدى الونش خلال الساعات الماضية.
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