Monday, 05 February 2024 09:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(المجلس الوطني للثقافة) يعلن الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لعام 2023

2/4/2024 11:22:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 2 (كونا) -- أعلن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي اليوم الأحد أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية لعام 2023.
وقالت اللجنة العليا للجوائز في بيان خصت به وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن اختيار الفائزين قد تم بناء على معايير وأسس علمية وفنية وفق اللوائح المنظمة للجوائز.
وذكرت أن جائزة الدولة التقديرية في مجال الشعر قد منحت للشاعر عبدالرحمن فهد النجار لإسهاماته الكبيرة والمتميزة في الحركة الشعرية والإعلامية في دولة الكويت بينما حصلت الدكتورة نورية صالح الرومي على جائزة الدولة التقديرية في مجال الدراسات الأدبية والنقدية تقديرا لإسهاماتها البارزة في الحركة النقدية والأدبية في دولة الكويت وفاز الفنان محمد جابر الصخي بجائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون المسرحية تقديرا لإسهاماته البارزة ودوره الرائد في الحركة الفنية والمسرحية في دولة الكويت.
وبينت اللجنة العليا أن جائزة الدولة التشجيعية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية ذهبت إلى كل من الفنان بدر منصور المنصور في مجال الفنون التشكيلية والتطبيقية (النحت) والمخرج محمد سامي العنزي في مجال الإخراج التلفزيوني والمخرجة غادة أحمد السني في مجال الإخراج الإذاعي والدكتور حامد علي الكوت في مجال التأليف الموسيقي موضحة أنه لم يتقدم أحد في فرع (جائزة الدراسات النقدية في الفنون الموسيقية).
وحصل على جوائز الدولة التشجيعية كل من عبدالهادي محمد العجمي في مجال القصة القصيرة والدكتور عبدالمحسن عايد القحطاني في مجال الترجمة إلى اللغة العربية فيما تم حجب جائزتي النص المسرحي وأدب الطفل.
وفي مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية لم يتقدم أحد لجائزة (الفلسفة) كما حجبت جوائز الدراسات التاريخية والآثارية والمأثورات الشعبية لدولة الكويت والاقتصاد والجغرافيا.
وبحسب البيان تعد جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية دلالة على رعاية وتقدير الدولة ممثلة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب للمبدعين الكويتيين لتكريمهم وتشجيعهم وتعزيز التنمية الثقافية من خلال حرص المجلس على إحياء الثقافة والتراث وتنمية المواهب والكفاءات والتواصل مع جميع الجهات الأكاديمية والبحثية في تنشيط البحث العلمي والإبداع والفن.
جدير بالذكر أن دورة الجوائز التشجيعية الأولى قد انطلقت عام 1988 ويتم فيها منح الفائزين مجسما تذكاريا للجائزة وشهادة تقديرية ومبلغا ماليا قدره 10 آلاف دينار كويتي (نحو 4ر32 ألف دولار أمريكي) في حين أن جائزة الدولة التقديرية قد تم تأسيسها عام 2000 وتمنح كل فائز درعا ومبلغ 20 ألف دينار (9ر64 ألف دولار) كنوع من الدعم للحركة الثقافية في الدولة. (النهاية)

ش ه د / م ص ع


MENAFN04022024000071011013ID1107808888

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث