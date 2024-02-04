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وزير الخارجية الأردني: خطر توسع الحرب في غزة يزداد كل يوم

2/4/2024 11:22:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 4 - 2 (كونا) -- حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الأحد من أن خطر توسع الحرب في قطاع غزة يزداد كل يوم مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر مشددا على ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري وفاعل لوقف هذه الحرب وما تنتجه من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان إن الصفدي أكد خلال لقائه مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه ضرورة استمرار المجتمع الدولي في توفير الدعم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي لا يمكن الاستغناء عنها وعن دورها في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين.
وثمن الصفدي استمرار فرنسا في دعم (أونروا) خصوصا في هذا الوقت الذي يترجم فيه الدعم غذاء ودواء واحتياجات أساسية لحوالي مليون فلسطيني نزحوا إلى ملاجئها في قطاع غزة.
وشدد على أن حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والمرجعيات المعتمدة هو السبيل الوحيد لتوفير الأمن وتحقيق السلام العادل والدائم مثمنا موقف فرنسا الداعم لحل الدولتين.
ونقل البيان عن الوزير الفرنسي القول إن (أونروا) تعتبر من الجهات المعنية الأساسية وذات الأهمية في غزة خاصة في الوقت الذي تزداد فيه الحالة الإنسانية سوءا وإن فرنسا لم توقف دعمها للوكالة ولم يتم جدولة أي تمويل إضافي للثلث الأول من العام الجاري.
وأعلنت عدة دول منها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وألمانيا تعليق تقديم المساعدات للأونروا بعد مزاعم الكيان المحتل حول مشاركة 12 موظفا بالوكالة في عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي.
وبحسب البيان بحث الجانبان جهود التوصل لوقف كامل لإطلاق النار في غزة وضمان حماية المدنيين واستمرار الجهود المشتركة لإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع.
وشدد الوزيران على موقف بلديهما الرافض لتهجير الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها وبحثا التصعيد الخطير الذي تشهده الضفة الغربية.
كما استعرض الوزيران التعاون القائم في جهود إيصال المساعدات إلى غزة حيث يكثف الأردن وفرنسا جهودهما المشتركة لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لسكان غزة.
ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 120 يوما مخلفا 27131 شهيدا و66287 مصابا وفق أحدث الإحصائيات الصادرة عن السلطات الصحية في غزة. (النهاية)

ع م ن / م م ج




MENAFN04022024000071011013ID1107808887

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