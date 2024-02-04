الكويت تحقق 6 ميداليات في ملتقى الشارقة الدولي ال12 لألعاب القوى للمعاقين

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- Kuwait News Agency (KUNA)) من سالم المذن أبوظبي - 4 - 2 (كونا) -- حقق منتخب الكويت لألعاب القوى للمعاقين اليوم الأحد 6 ميداليات متنوعة هي ثلاث ذهبيات و فضية واحدة وبرونزيتين في إطار منافسات ملتقى الشارقة الدولي ال12 لألعاب القوى للمعاقين.
وأحرز الميداليات الذهبية الثلاث كل من اللاعبة سجى العازمي بمسابقة رمي الرمح في فئة (33 إف) واللاعب فيصل سرور بمنافسات رمي القرص لفئات (37-36-35 إف) المجمعة واللاعب أحمد المطيري بمنافسات 800 متر عدوا على الكراسي المتحركة لفئة (51 تي). وحقق اللاعب أحمد المطيري الميدالية الفضية في منافسات 100 متر عدوا على الكراسي المتحركة ضمن فئة (51 تي) ليحرز الميدالية الشخصية الثانية له في البطولة.
كما أحرز الميداليتان البرونزيتان كل من اللاعبة ملاك هادي بمسابقة رمي الرمح لفئة (55 إف) واللاعب حمد حجي بمنافسات رمي القرص لفئات الدمج (38-36-35 إف). من جهته أشاد رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بما حققه أبطال وبطلات الكويت في اليوم الافتتاحي للبطولة بحصادهم هذا الكم الجيد من الميداليات ولاسيما من المعدن النفيس "ما يؤكد تميز رياضة المعاقين الكويتية في المحافل الرياضية الكبرى".
وأضاف الهاجري أن النادي حريص على إشراك لاعبيه في مثل هذه الملتقيات الرياضية الدولية لصقل لاعبيه وإكسابهم الخبرات المهمة مشيدا بدعم الهيئة العامة للرياضة برئاسة يوسف البيدان للنادي وتسهيل المشاركة بالبطولة.
ويشمل الملتقى إقامة منافسات المضمار (100 متر و 200 متر 400 متر 800 متر 1500 متر و 5000 متر) إلى جانب منافسات الميدان (رمي الصولجان ورمي القرص ورمي الرمح ودفع الجلة والوثب العالي والوثب الطويل والوثب الثلاثي) لعدد من الفئات في الاعاقات الحركية والبصرية والذهنية والشلل الدماغي.
وانطلق الملتقى مساء اليوم الاحد في نادي الثقة للمعاقين بالشارقة بمشاركة نحو 290 لاعبا ولاعبة يمثلون 38 دولة ويستمر ثلاثة أيام.(النهاية) س خ م / م ع ح ع
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