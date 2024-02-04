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الكويت تحقق 6 ميداليات في ملتقى الشارقة الدولي ال12 لألعاب القوى للمعاقين

2/4/2024 11:22:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سالم المذن أبوظبي - 4 - 2 (كونا) -- حقق منتخب الكويت لألعاب القوى للمعاقين اليوم الأحد 6 ميداليات متنوعة هي ثلاث ذهبيات و فضية واحدة وبرونزيتين في إطار منافسات ملتقى الشارقة الدولي ال12 لألعاب القوى للمعاقين.
وأحرز الميداليات الذهبية الثلاث كل من اللاعبة سجى العازمي بمسابقة رمي الرمح في فئة (33 إف) واللاعب فيصل سرور بمنافسات رمي القرص لفئات (37-36-35 إف) المجمعة واللاعب أحمد المطيري بمنافسات 800 متر عدوا على الكراسي المتحركة لفئة (51 تي). وحقق اللاعب أحمد المطيري الميدالية الفضية في منافسات 100 متر عدوا على الكراسي المتحركة ضمن فئة (51 تي) ليحرز الميدالية الشخصية الثانية له في البطولة.
كما أحرز الميداليتان البرونزيتان كل من اللاعبة ملاك هادي بمسابقة رمي الرمح لفئة (55 إف) واللاعب حمد حجي بمنافسات رمي القرص لفئات الدمج (38-36-35 إف). من جهته أشاد رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بما حققه أبطال وبطلات الكويت في اليوم الافتتاحي للبطولة بحصادهم هذا الكم الجيد من الميداليات ولاسيما من المعدن النفيس "ما يؤكد تميز رياضة المعاقين الكويتية في المحافل الرياضية الكبرى".
وأضاف الهاجري أن النادي حريص على إشراك لاعبيه في مثل هذه الملتقيات الرياضية الدولية لصقل لاعبيه وإكسابهم الخبرات المهمة مشيدا بدعم الهيئة العامة للرياضة برئاسة يوسف البيدان للنادي وتسهيل المشاركة بالبطولة.
ويشمل الملتقى إقامة منافسات المضمار (100 متر و 200 متر 400 متر 800 متر 1500 متر و 5000 متر) إلى جانب منافسات الميدان (رمي الصولجان ورمي القرص ورمي الرمح ودفع الجلة والوثب العالي والوثب الطويل والوثب الثلاثي) لعدد من الفئات في الاعاقات الحركية والبصرية والذهنية والشلل الدماغي.
وانطلق الملتقى مساء اليوم الاحد في نادي الثقة للمعاقين بالشارقة بمشاركة نحو 290 لاعبا ولاعبة يمثلون 38 دولة ويستمر ثلاثة أيام.(النهاية) س خ م / م ع ح ع

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