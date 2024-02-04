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انطلاق معرض الكويت الدولي ال14 للاختراعات في الشرق الأوسط برعاية أميرية سامية

2/4/2024 11:22:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 2 (كونا) -- انطلقت اليوم الأحد فعاليات النسخة الـ14 من المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط برعاية سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ويستمر أربعة أيام بمشاركة أكثر من 200 مخترع يمثلون أكثر من 40 دولة عربية وأجنبية.
وقال وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني في تصريح صحفي إن رعاية الاختراعات والأبحاث تبرز الوجه الحضاري لدولة الكويت وتأتي تنفيذا للرؤية السامية نحو تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي قائم على المعرفة والابتكار خصوصا مع توجه العالم نحو اعتماد معايير جديدة للنمو والتطور القائم على مقياس رأس المال البشري.
وأضاف العدواني "يسعدني اليوم افتتاح هذا المعرض الذي ينظمه النادي العلمي الكويتي ممثلا عن سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في رعاية هذا الحدث الذي نفتخر بانطلاقته من كويتنا الحبيبة".
وبين أن هذا الحدث يأتي استكمالا لتوجيهات سمو أمير البلاد بالاهتمام برعاية اختراعات وإبداعات الشباب العربي عموما والشباب الكويتي خصوصا وتهيئة الظروف العلمية لهم لمزيد من الابتكارات والاختراعات.
وذكر أن دولة الكويت تدعم وتعزز التعاون الدولي بمجال المشاركة في مجالات الابتكار والاختراع والذكاء الاصطناعي كاستثمار طويل الأجل تنهض به الدول.
ودعا الشباب إلى مواصلة تحصيلهم العلمي وتطوير مهاراتهم في مجال الابتكار والاختراع والانخراط بالتخصصات التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل لتحقيق أعلى مراتب الإنجاز والانطلاق نحو العالمية ليعكسوا صورة مشرفة لبلدنا الغالي الكويت باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن.
وتوجه العدواني بالشكر الجزيل لرئيس وأعضاء النادي العلمي الكويتي لدعمهم المخترعين والابتكار واحتضانهم واستثمارهم الأمثل للثروة البشرية وتنمية القدرات في مجال الابتكار والاختراع.
بدوره قال رئيس مجلس إدارة النادي العلمي الكويتي رئيس اللجنة العليا للمعرض طلال الخرافي إن هناك أكثر من 40 دولة عربية وأجنبية تتجمع تحت سقف أجنحة هذا المعرض يمثلها أكثر من 200 مخترع يتنافسون بينهم بفكر وإبداع وإتقان لنيل جوائزه.
وأضاف الخرافي أنه رغم الأزمات والتحديات التي يشهدها العالم والمنطقة العربية حاليا حرصت إدارة المعرض على انعقاده في موعده هذا العام استكمالا لمسيرته الناجحة في دعم المبتكرين والمخترعين وإتاحة الفرصة أمامهم للتواصل والاحتكاك فيما بينهم بفكر وإبداع وإتقان أملا في إبراز وتفجير هذه الإبداعات لتكون قابلة للتنفيذ والوصول إلى السوق.
وأوضح "تحملنا مسؤولية إقامة واستمرارية هذا المعرض بهدف إبراز أفكار وابداعات المخترعين والمبتكرين بحثا عن تسويقها وتنفيذها على أرض الواقع على نحو يسهم في إيجاد حلول للمشكلات والتحديات التي تعاني منها البشرية" آملا رؤية نتائج مميزة واختراعات مبتكرة في هذه التظاهرة العلمية لتكون على قدر طموحنا وطموح المستثمرين الذين يبحثون عن هذه الفرص.
وبين أن جوائز المعرض تشمل الجائزة الكبرى للنادي العلمي وجائزة مقدمة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) وأخرى مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) فضلا عن ثلاث جوائز مقدمة من مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مخصصة لثلاثة مخترعين خليجيين كما تشمل قائمة جوائز المعرض جائزة مقدمة من الجمعية الصينية للاختراعات وأخرى مقدمة من المعهد الاتحادي للملكية الصناعية الروسي.
ورأى الخرافي أن "تعاون المجتمع المدني مع القطاعين العام والخاص يلعب دورا مهما في إبراز الوجه الحضاري للكويت ويسهم في تعزيز الاستثمار البشري الذي يعد رأس المال الشعوب المتحضرة".
وأشار إلى أن هذا المعرض يأتي تتويجا لجهود نخبة من المتطوعين الذين يشكلون كافة شرائح المجتمع ويعتبرون المكسب الحقيقي لأي نشاط داخل المجتمع الكويت.
ودعا وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على ابتكارات واختراعات وأفكار المشاركين في المعرض ليطلع الناس عليها وعلى فوائدها وأهميتها مؤكدا أنه لولا دعم الإعلام وتسليط الضوء على هذا المعرض ما وصلنا إلى هذه النتائج التي حققها طوال دوراته السابقة وساهمت في استمراريته حتى الآن.
وعبر عن شكره لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على رعايته الكريمة لهذا المعرض التي كانت لها دور كبير في استمراريته ونجاحه.
كما تقدم بالشكر والامتنان لكافة الرعاة والداعمين والشركاء الاستراتيجيين لهذا المعرض لدورهم في إنجاحه واستمراريته وفي مقدمتهم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وشركة زين للاتصالات وبيت التمويل الكويتي (بيتك).
من جهتها قالت نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة التقدم العلمي للنشر والتوزيع بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي دكتورة ليلى الموسوي إن هذا المعرض يعد منصة مهمة توفر وتتيح المجال أمام العقول المبدعة لعرض مواهبها من خلال هذه النافذة العالمية.
وعبرت الموسوي عن أملها في أن تكون مثل هذه المعارض خطوة للمشاركة والتعاون فيما ما بين أبناء المنطقة وتحفيزهم على المزيد من الاختراعات التكنولوجية والتي تؤمن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أن دعم المجالات العلمية والبحث العلمي.
وتابعت "يشرفني اليوم أن أمثل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط تلك المؤسسة التي تأسست بتوافق رغبة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه والقطاع الخاص بتوفير الدعم للعلماء والمخترعين".
وأكدت أن المؤسسة طبعا دأبت منذ سنوات على رعاية هذا المعرض بهدف تعزيز الابتكار والاختراع في الكويت الذي يعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والدافع لتطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال المدير العام لمكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد المرشدي إن مشاركة المكتب في المعرض سنويا تمثل دعما وتشجيعا للمخترعين والمبتكرين مشيرا إلى أن (الأمانة العامة) ستكرم المخترعين الخليجيين الفائزين بجوائزها تاسنوية التي تمنح لثلاثة مخترعين فائزين من دول المجلس.
وأفاد بأن هناك 12 مخترعا ومخترعة يمثلون دول مجلس التعاون الخليجي يشاركون في النسخة الحالية للمعرض متقدما بالشكر الجزيل للقائمين على المعرض بصورة تعكس اهتمام الكويت ورعاية المبتكرين والمخترعين مؤكدا أهمية دعمهم وتسويق إبداعاتهم وإبرازها في المحافل الدولية. (النهاية)

ع ي س / م ص ع


MENAFN04022024000071011013ID1107808885

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