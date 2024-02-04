الداخلية اليمنية: حملة أمنية لتطهير جنوبي اليمن من العناصر الإرهابية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 4 – 2 (كونا) –- قالت وزارة الداخلية اليمنية اليوم الأحد إن حملة أمنية مشتركة تمكنت من تطهير منطقة (وادي النسيل) بمديرية (مودية) بمحافظة (أبين) جنوبي اليمن من العناصر "الإرهابية والتخريبية".
وذكر موقع الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية أن الحملة الأمنية المكونة من قوات الشرطة بمحافظة (أبين) وقوات (الحزام الأمني) بمديرية (أحور) وقوات (اللواء الثالث دعم وإسناد) تمكنت من تطهير (وادي النسيل) من العناصر "الإرهابية".
وأضاف أن الحملة الأمنية نجحت في ضبط وتفكيك 18 عبوة ناسفة كانت جاهزة وموجهة مع ضبط وتحريز ألغام مضادة للدروع وعبوات ذات دواسات.
وأشار إلى أن "العناصر الإرهابية تقوم بتوزيعها وزرعها على الأشجار وقد عثر عليها مع الأجهزة الخاصة بتفجيرها عن بعد وتحريزها".
وأكد أن الحملة الأمنية المشتركة تمكنت من تطهير وتأمين الوادي وحققت أهدافها بنجاح. (النهاية)
س ن ص / م ع ح ع
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