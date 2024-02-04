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الداخلية اليمنية: حملة أمنية لتطهير جنوبي اليمن من العناصر الإرهابية

2/4/2024 11:22:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 4 – 2 (كونا) –- قالت وزارة الداخلية اليمنية اليوم الأحد إن حملة أمنية مشتركة تمكنت من تطهير منطقة (وادي النسيل) بمديرية (مودية) بمحافظة (أبين) جنوبي اليمن من العناصر "الإرهابية والتخريبية".
وذكر موقع الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية أن الحملة الأمنية المكونة من قوات الشرطة بمحافظة (أبين) وقوات (الحزام الأمني) بمديرية (أحور) وقوات (اللواء الثالث دعم وإسناد) تمكنت من تطهير (وادي النسيل) من العناصر "الإرهابية".
وأضاف أن الحملة الأمنية نجحت في ضبط وتفكيك 18 عبوة ناسفة كانت جاهزة وموجهة مع ضبط وتحريز ألغام مضادة للدروع وعبوات ذات دواسات.
وأشار إلى أن "العناصر الإرهابية تقوم بتوزيعها وزرعها على الأشجار وقد عثر عليها مع الأجهزة الخاصة بتفجيرها عن بعد وتحريزها".
وأكد أن الحملة الأمنية المشتركة تمكنت من تطهير وتأمين الوادي وحققت أهدافها بنجاح. (النهاية)

س ن ص / م ع ح ع




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