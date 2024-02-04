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وزير الخارجية التركي: الرئيس أردوغان سيزور مصر قريبا

2/4/2024 11:22:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 4 - 2 (كونا) -- أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الأحد صحة الأنباء التي أفادت بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور مصر قريبا.
وأضاف فيدان في مقابلة تلفزيونية أن الجزء الأكبر من تطبيع العلاقات بين تركيا ومصر "قد جرى بالفعل" مشددا على عمق الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع الشعبين التركي والمصري.
وشدد فيدان على أهمية تطوير العلاقات مع مصر من الناحية التجارية وأهمية العلاقات التركية - المصرية لأمن واستقرار المنطقة والوضع في غزة والتعاون على صعيد القارة الإفريقية.
وخلال المقابلة أكد فيدان أن الاحتلال الإسرائيلي لا يسعى لتحقيق الأمن بل للحصول على المزيد من الأراضي وتابع "إسرائيل ستكون آمنة في اليوم الذي تعطي فيه الفلسطينيين دولتهم".
كما حذر من خطر اتساع نطاق الصراعات والتوترات الحالية في المنطقة ولاسيما بين الولايات المتحدة وإيران. (النهاية) أ ع س / ه س ص

MENAFN04022024000071011013ID1107808883

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