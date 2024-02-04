وزير الخارجية التركي: الرئيس أردوغان سيزور مصر قريبا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 4 - 2 (كونا) -- أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الأحد صحة الأنباء التي أفادت بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور مصر قريبا.
وأضاف فيدان في مقابلة تلفزيونية أن الجزء الأكبر من تطبيع العلاقات بين تركيا ومصر "قد جرى بالفعل" مشددا على عمق الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع الشعبين التركي والمصري.
وشدد فيدان على أهمية تطوير العلاقات مع مصر من الناحية التجارية وأهمية العلاقات التركية - المصرية لأمن واستقرار المنطقة والوضع في غزة والتعاون على صعيد القارة الإفريقية.
وخلال المقابلة أكد فيدان أن الاحتلال الإسرائيلي لا يسعى لتحقيق الأمن بل للحصول على المزيد من الأراضي وتابع "إسرائيل ستكون آمنة في اليوم الذي تعطي فيه الفلسطينيين دولتهم".
كما حذر من خطر اتساع نطاق الصراعات والتوترات الحالية في المنطقة ولاسيما بين الولايات المتحدة وإيران. (النهاية) أ ع س / ه س ص
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