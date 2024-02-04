الدوري الإيطالي: إنتر ميلان يبتعد في الصدارة بهدف ذاتي من وصيفه يوفنتوس

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- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 4 - 2 (كونا) -- أسرع فريق انتر ميلان خطاه منفردا في صدارة الدوري الإيطالي أمام ملاحقه يوفينتوس الذي أهداه 3 نقاط ثمينة بهدف ذاتي في مباراة السوبر اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين.
وفي آخر مباريات اليوم على ملعب استاد (جوزيبى مياتسا) بضاحية سان سيرو حصل (النيروادزوري) على الفوز على ضيفه (البيانكونيري) بهدف المباراة الوحيد سجله مدافع اليوفي فيديريكو غاتي في مرمى فريقه في الدقيقة 37 من الشوط الأول.
وبهذا الفوز الثمين وسع انتر ميلان خطاه مبتعدا في المركز الأول برصيد 57 نقطة ومباراة مؤجلة أمام يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 53 يليه ايه سي ميلان متفردا بالمركز الثالث برصيد 49 نقطة وأتالانتا في المركز الرابع برصيد 39 نقطة ومباراة مؤجلة. (النهاية)
م ن / ه س ص
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