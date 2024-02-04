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الدوري الإيطالي: إنتر ميلان يبتعد في الصدارة بهدف ذاتي من وصيفه يوفنتوس

2/4/2024 11:22:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 4 - 2 (كونا) -- أسرع فريق انتر ميلان خطاه منفردا في صدارة الدوري الإيطالي أمام ملاحقه يوفينتوس الذي أهداه 3 نقاط ثمينة بهدف ذاتي في مباراة السوبر اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين.
وفي آخر مباريات اليوم على ملعب استاد (جوزيبى مياتسا) بضاحية سان سيرو حصل (النيروادزوري) على الفوز على ضيفه (البيانكونيري) بهدف المباراة الوحيد سجله مدافع اليوفي فيديريكو غاتي في مرمى فريقه في الدقيقة 37 من الشوط الأول.
وبهذا الفوز الثمين وسع انتر ميلان خطاه مبتعدا في المركز الأول برصيد 57 نقطة ومباراة مؤجلة أمام يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 53 يليه ايه سي ميلان متفردا بالمركز الثالث برصيد 49 نقطة وأتالانتا في المركز الرابع برصيد 39 نقطة ومباراة مؤجلة. (النهاية)

م ن / ه س ص



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