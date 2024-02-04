الدوري الإسباني: التعادل يحسم المواجهة بين ريال مدريد و أتلتيكو

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- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 4 - 2 (كونا) -- اقتنص (أتلتيكو مدريد) تعادلا مثيرا بهدف لمثله من متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم (ريال مدريد) اليوم الأحد في مباراة (الديربي) في إطار منافسات الجولة 23 من المسابقة.
وسجل إبراهيم دياث هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 20 ثم ألغى الحكم هدفا سجله سافيتش للضيوف بداعي التسلل على زميله ساؤول في الدقيقة 48 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب (سانتياغو برنابيو) والتي اتسمت بالتكافؤ الشديد.
وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع اقتنص ماركوس يورنتي هدف التعادل ل (أتلتيكو) ليحصد الفريقان نقطة التعادل.
وبهذه النتيجة رفع الريال رصيده إلى 58 نقطة بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه (جيرونا) وثماني نقاط أمام (برشلونة) الثالث في الترتيب في حين رفع (أتلتيكو) رصيده إلى 48 نقطة في المركز الرابع بالترتيب العام للمسابقة.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها سقط (جيرونا) في فخ التعادل السلبي دون أهداف أمام (ريال سوسيداد) فيما فاز (برشلونة) على (ألافيس) بأربعة أهداف لهدف أمس السبت. (النهاية)
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