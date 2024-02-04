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الدوري الإسباني: التعادل يحسم المواجهة بين ريال مدريد و أتلتيكو

2/4/2024 11:22:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 4 - 2 (كونا) -- اقتنص (أتلتيكو مدريد) تعادلا مثيرا بهدف لمثله من متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم (ريال مدريد) اليوم الأحد في مباراة (الديربي) في إطار منافسات الجولة 23 من المسابقة.
وسجل إبراهيم دياث هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 20 ثم ألغى الحكم هدفا سجله سافيتش للضيوف بداعي التسلل على زميله ساؤول في الدقيقة 48 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب (سانتياغو برنابيو) والتي اتسمت بالتكافؤ الشديد.
وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع اقتنص ماركوس يورنتي هدف التعادل ل (أتلتيكو) ليحصد الفريقان نقطة التعادل.
وبهذه النتيجة رفع الريال رصيده إلى 58 نقطة بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه (جيرونا) وثماني نقاط أمام (برشلونة) الثالث في الترتيب في حين رفع (أتلتيكو) رصيده إلى 48 نقطة في المركز الرابع بالترتيب العام للمسابقة.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها سقط (جيرونا) في فخ التعادل السلبي دون أهداف أمام (ريال سوسيداد) فيما فاز (برشلونة) على (ألافيس) بأربعة أهداف لهدف أمس السبت. (النهاية)

ه ن د / ه س ص



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