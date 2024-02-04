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الرئيس الأوكراني: تراجع الدعم الأمريكي سيغير التوازن الجيوسياسي في أوروبا

2/4/2024 11:22:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 4 - 2 (كونا) -- حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد من تغيرات في التوازن الجيوسياسي في أوروبا والعالم اذا تراجع الدعم الأمريكي لبلاده في حربها مع روسيا.
جاء ذلك في مقابلة متلفزة مع القناة الأولى الإيطالية (راي1) ردا على سؤال بشأن التغيير المحتمل في قيادة الولايات المتحدة في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل وأثر ذلك على استمرار الدعم الأمريكي الرئيسي لأوكرانيا.
وقال زيلينسكي”أريد أن أصدق وآمل أنه إذا حدثت تغييرات في الولايات المتحدة فإن الخط سيبقى نفسه“ في اشارة على أهمية الدعم الأمريكي العسكري والاقتصادي القوى لأوكرانيا في مواجهة روسيا.
وأضاف مشيرا الى”وجود أصوات راديكالية في الحزب الجمهوري لكن”يوجد أيضا الكثير من الأشخاص الذين يدعمون أوكرانيا“.
وفيما أكد أن”شعب الولايات المتحدة هو من يقرر“ - من يتولى الرئاسة - استدرك الرئيس الأوكراني منبها مع ذلك”فإذا كانوا يعتزمون تقليص المساعدة لأوكرانيا إذن سيكون هناك هيكل جيوسياسي جديد“.
وعلى صعيد الوضع الميداني أقر أن”هناك جمود على الأرض هذه هي الحقيقة“ لكن ذلك لوجود نقصا ما وتأخير في تقديم المعدات التي تعني أخطاء“ وأضاف”نحتاج إلى وسائل تقنية حديثة لمواجهة أحد أكبر الجيوش في العالم“. (النهاية)

م ن / ه س ص



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