الرئيس الأوكراني: تراجع الدعم الأمريكي سيغير التوازن الجيوسياسي في أوروبا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 4 - 2 (كونا) -- حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد من تغيرات في التوازن الجيوسياسي في أوروبا والعالم اذا تراجع الدعم الأمريكي لبلاده في حربها مع روسيا.
جاء ذلك في مقابلة متلفزة مع القناة الأولى الإيطالية (راي1) ردا على سؤال بشأن التغيير المحتمل في قيادة الولايات المتحدة في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل وأثر ذلك على استمرار الدعم الأمريكي الرئيسي لأوكرانيا.
وقال زيلينسكي”أريد أن أصدق وآمل أنه إذا حدثت تغييرات في الولايات المتحدة فإن الخط سيبقى نفسه“ في اشارة على أهمية الدعم الأمريكي العسكري والاقتصادي القوى لأوكرانيا في مواجهة روسيا.
وأضاف مشيرا الى”وجود أصوات راديكالية في الحزب الجمهوري لكن”يوجد أيضا الكثير من الأشخاص الذين يدعمون أوكرانيا“.
وفيما أكد أن”شعب الولايات المتحدة هو من يقرر“ - من يتولى الرئاسة - استدرك الرئيس الأوكراني منبها مع ذلك”فإذا كانوا يعتزمون تقليص المساعدة لأوكرانيا إذن سيكون هناك هيكل جيوسياسي جديد“.
وعلى صعيد الوضع الميداني أقر أن”هناك جمود على الأرض هذه هي الحقيقة“ لكن ذلك لوجود نقصا ما وتأخير في تقديم المعدات التي تعني أخطاء“ وأضاف”نحتاج إلى وسائل تقنية حديثة لمواجهة أحد أكبر الجيوش في العالم“. (النهاية)
م ن / ه س ص
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