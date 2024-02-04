موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
3135526 الكويت - وزير الخارجية عبد الله اليحيا يبحث مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت كارين هايدوك ساساهارا في مكتبه بديوان عام الوزارة العلاقات الثنائية الوثيقة بين الكويت والولايات المتحدة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين والمستجدات الإقليمية والدولية.
3135531 الكويت - رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى الكويت مازن أبوالحسن يشيد بجهود الكويت في دعم المنظمة الأممية لتقديم المساعدات الانسانية والاغاثية للدول المتضررة في العالم.
3135565 الكويت - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية لعام 2023.
3135567 أبو ظبي - منتخب الكويت لألعاب القوى للمعاقين يحقق 6 ميداليات متنوعة هي ثلاث ذهبيات وفضية واحدة وبرونزيتين خلال منافسات ملتقى الشارقة الدولي ال12 لألعاب القوى للمعاقين.
3135572 أنقرة - وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يؤكد صحة الأنباء التي أفادت بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور مصر قريبا مشيرا في مقابلة تليفزيونية إلى أن الجزء الأكبر من تطبيع العلاقات بين تركيا ومصر "قد جرى بالفعل".
3135576 روما - الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يحذر في مقابلة مع التلفزيون الإيطالي من تغيرات في التوازن الجيوسياسي في أوروبا والعالم إذا تراجع الدعم الأمريكي لبلاده في حربها مع روسيا. (النهاية)
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