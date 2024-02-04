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موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

2/4/2024 11:22:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA))
3135526 الكويت - وزير الخارجية عبد الله اليحيا يبحث مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت كارين هايدوك ساساهارا في مكتبه بديوان عام الوزارة العلاقات الثنائية الوثيقة بين الكويت والولايات المتحدة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين والمستجدات الإقليمية والدولية.




3135531 الكويت - رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى الكويت مازن أبوالحسن يشيد بجهود الكويت في دعم المنظمة الأممية لتقديم المساعدات الانسانية والاغاثية للدول المتضررة في العالم.




3135565 الكويت - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية لعام 2023.



3135567 أبو ظبي - منتخب الكويت لألعاب القوى للمعاقين يحقق 6 ميداليات متنوعة هي ثلاث ذهبيات وفضية واحدة وبرونزيتين خلال منافسات ملتقى الشارقة الدولي ال12 لألعاب القوى للمعاقين.




3135572 أنقرة - وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يؤكد صحة الأنباء التي أفادت بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور مصر قريبا مشيرا في مقابلة تليفزيونية إلى أن الجزء الأكبر من تطبيع العلاقات بين تركيا ومصر "قد جرى بالفعل".



3135576 روما - الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يحذر في مقابلة مع التلفزيون الإيطالي من تغيرات في التوازن الجيوسياسي في أوروبا والعالم إذا تراجع الدعم الأمريكي لبلاده في حربها مع روسيا. (النهاية)

ه س ص




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