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بيلى إيليش تحصد جائزة أغنية العام فى الجرامي بـ What Was I Made For

2/4/2024 11:22:16 PM
(MENAFN- Youm7) فازت النجمة العالمية بيلي إيليش، بجائزة أغنية العام في حفل توزيع الجرامى الـ 66 المقام حالياً، بأغنيتها What Was I Made For? التي خصصتها لفيلم Barbie، بالإضافة إلى حصولها بنفس الاغنية على جائزة أفضل أغنية تم كتابتها لعمل سينمائي ودرامي في بداية الحفل.

وتعد تلك الجائزة هي الثانية لـ "إيليش" في حفل توزيع جوائز الجرامي الـ 66
اليوم، بعد حصدها جائزة أفضل أغنية تم كتابتها لعمل سينمائي ودرامي عن What Was I Made For? التي تم طرحها لفيلم باربي.

شهد حفل توزيع الجوائز الأشهر في عالم الموسيقى والغناء "الجرامي" توقفا؛ بسبب احتجاجات بالآلاف أمام مقر الحفل في لوس أنجلوس، تندد بوقف العدوان الغاشم على قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على القطاع المستمر منذ أكتوبر الماضي والذي أدى إلى استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين العزل.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الحفل الأشهر في عالم الموسيقي "الجرامي"، مهدد بالإلغاء بسبب تعذر وصول الكثير من المشاركين بالحفل بسبب تلك الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.









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