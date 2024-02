بيلى إيليش تحصد جائزة أغنية العام فى الجرامي بـ What Was I Made For

MENAFN - Youm7) فازت النجمة العالمية بيلي إيليش، بجائزة أغنية العام في حفل توزيع الجرامى الـ 66 المقام حالياً، بأغنيتها What Was I Made For? التي خصصتها لفيلم Barbie، بالإضافة إلى حصولها بنفس الاغنية على جائزة أفضل أغنية تم كتابتها لعمل سينمائي ودرامي في بداية الحفل.

شهد حفل توزيع الجوائز الأشهر في عالم الموسيقى والغناء "الجرامي" توقفا؛ بسبب احتجاجات بالآلاف أمام مقر الحفل في لوس أنجلوس، تندد بوقف العدوان الغاشم على قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على القطاع المستمر منذ أكتوبر الماضي والذي أدى إلى استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين العزل.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الحفل الأشهر في عالم الموسيقي "الجرامي"، مهدد بالإلغاء بسبب تعذر وصول الكثير من المشاركين بالحفل بسبب تلك الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.