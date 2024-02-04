Jayz يحصد جائزة Dr. Dre على إرث 30 عاما و24 جائزة جرامى

(MENAFN
- Youm7) حصد النجم العالمي جاي-زي "JayZ"، على جائزة Dr. Dre الشرفية اليوم في حفل توزيع الجرامي الـ 66 المقام حالياً على مسرح كريبتو أرينا في لوس أنجلوس، وهي الجائزة التي تمنحها الأكاديمية في حفل توزيع الجرامي سنوياً.
ويمتلك الأسطورة الغنائية جاي-زي تاريخا حافلا في صناعة الموسيقي يمتد لأكثر من ثلاثين عاماً، حصد من خلالها 24 جائزة جرامي، فهو زوج الأسطورة الغنائية بيونسيه التي تمتلك 32 جائزة جرامي في مسيرتها الفنية.
جاى زي
أعلنت أيقونة البوب العالمية تايلور سويفت، عن ألبومها الجديد الذي سيُطرح في 19 أبريل المقبل، لحظة فوزها بالجائزة الجرامي الـ 13 لها في مسيرتها الفنية التي حصدتها اليوم في الدورة الـ66 عن أفضل ألبوم بوب
Midnights.
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