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Jayz يحصد جائزة Dr. Dre على إرث 30 عاما و24 جائزة جرامى

2/4/2024 11:22:16 PM
(MENAFN- Youm7) حصد النجم العالمي جاي-زي "JayZ"، على جائزة Dr. Dre الشرفية اليوم في حفل توزيع الجرامي الـ 66 المقام حالياً على مسرح كريبتو أرينا في لوس أنجلوس، وهي الجائزة التي تمنحها الأكاديمية في حفل توزيع الجرامي سنوياً.

ويمتلك الأسطورة الغنائية جاي-زي تاريخا حافلا في صناعة الموسيقي يمتد لأكثر من ثلاثين عاماً، حصد من خلالها 24 جائزة جرامي، فهو زوج الأسطورة الغنائية بيونسيه التي تمتلك 32 جائزة جرامي في مسيرتها الفنية.


جاى زي

أعلنت أيقونة البوب العالمية تايلور سويفت، عن ألبومها الجديد الذي سيُطرح في 19 أبريل المقبل، لحظة فوزها بالجائزة الجرامي الـ 13 لها في مسيرتها الفنية التي حصدتها اليوم في الدورة الـ66 عن أفضل ألبوم بوب
Midnights.








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