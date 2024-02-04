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عرض خاص لفيلم درويلة بطولة عمرو عبد الجليل وعبد المغني غدًا

2/4/2024 11:22:16 PM
(MENAFN- Youm7)

يحتفل أبطال فيلم "درويلة" بالعرض الخاص للعمل غدًا الثلاثاء فى إحدى سينمات القاهرة الجديدة، والفيلم هو من بطولة الفنان عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغنى وآيتن عامر.

وظهر مؤخرا فى البوستر الرسمي للفيلم الأبطال وهم: النجم عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغنى وأيتن عامر ومحمد على رزق وحسنى شتا ومسلم وإبرام سمير ونهال نور ومحمد على ميزو.

وطرح صناعه البوسترات الفردية الدعائية لأبطاله الرئيسيين متماشيه على نفس نهج نجوم البوستر الرسمي وفى مقدمتهم؛ النجم عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغنى وأيتن عامر ومحمد على رزق وحسنى شتا وإبرام سمير ونهال نور ومحمد على ميزو وكابتن إبراهيم صبحى.

وتدور أحداث فيلم درويلة فى إطار تشويقى مثير، حيث يحتوى على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب غير معتاد تقديمه من قبل على الشاشة الفضية.

وجدير بالذكر بأن فيلم "درويلة" يتضمن نخبة وكوكبة كبيرة من النجوم وهم النجم عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور، محمد على ميزو، كابتن إبراهيم صبحى وآخرين، وهو فكرة محمد دياسطى وقصه وسيناريو وحوار ل محمد دياسطى وعبد الرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل.







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