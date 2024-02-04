جاى زى ينتقد الجرامى بسبب عدم منح زوجته بيونسيه جائزة ألبوم العام

(MENAFN
- Youm7) انتقد أسطورة الغناء جاي زي JayZ، حفل توزيع جوائز الجرامي
بسبب عدم منح زوجته جائزة ألبوم العام، على الرغم من حصولها على أكبر عدد جوائز في تاريخ الجرامي بـ32 جائزة، وهو الرقم القياسي في الحفل.
وقال Z، على مسرح كريبتو أرينا في لوس أنجلوس، أثناء تسلمه جائزة Dr. Dre الشرفية في حفل توزيع الجرامي الـ66 وهي الجائزة التي تمنحها الأكاديمية في حفل توزيع الجرامي سنويا: "عندما أشعر بالتوتر، أقول الحقيقة، لقد حصلت على جوائز جرامي أكثر من أي شخص آخر ولم تفز أبدًا بجائزة ألبوم العام، لذلك حتى بمقاييسك الخاصة، هذا لا ينجح، فكر في ذلك، حصلت على أكبر عدد من جوائز جرامي، ولم تفز أبدًا بجائزة ألبوم العام. هذا لا ينجح".
وحصلت أسطورة الغناء بيونسيه زوجة Z على 32 جائزة جرامي طوال مسيرتها الفنية المستمرة منذ أكثر من 25 عاماً، ولم تحصل أبداً على جائزة أفضل ألبوم العام في حفل الجرامي.
ويمتلك الأسطورة الغنائية جاي-زي تاريخا حافلا في صناعة الموسيقي يمتد لأكثر من ثلاثين عاماً، حصد من خلالها 24 جائزة جرامي، فهو زوج الأسطورة الغنائية بيونسيه التي تمتلك 32 جائزة جرامي في مسيرتها الفنية.
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