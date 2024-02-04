جاى زى ينتقد الجرامى بسبب عدم منح زوجته بيونسيه جائزة ألبوم العام

MENAFN - Youm7) انتقد أسطورة الغناء جاي زي JayZ، حفل توزيع جوائز الجراميبسبب عدم منح زوجته جائزة ألبوم العام، على الرغم من حصولها على أكبر عدد جوائز في تاريخ الجرامي بـ32 جائزة، وهو الرقم القياسي في الحفل.

وقال Z، على مسرح كريبتو أرينا في لوس أنجلوس، أثناء تسلمه جائزة Dr. Dre الشرفية في حفل توزيع الجرامي الـ66 وهي الجائزة التي تمنحها الأكاديمية في حفل توزيع الجرامي سنويا: "عندما أشعر بالتوتر، أقول الحقيقة، لقد حصلت على جوائز جرامي أكثر من أي شخص آخر ولم تفز أبدًا بجائزة ألبوم العام، لذلك حتى بمقاييسك الخاصة، هذا لا ينجح، فكر في ذلك، حصلت على أكبر عدد من جوائز جرامي، ولم تفز أبدًا بجائزة ألبوم العام. هذا لا ينجح".

وحصلت أسطورة الغناء بيونسيه زوجة Z على 32 جائزة جرامي طوال مسيرتها الفنية المستمرة منذ أكثر من 25 عاماً، ولم تحصل أبداً على جائزة أفضل ألبوم العام في حفل الجرامي.

ويمتلك الأسطورة الغنائية جاي-زي تاريخا حافلا في صناعة الموسيقي يمتد لأكثر من ثلاثين عاماً، حصد من خلالها 24 جائزة جرامي، فهو زوج الأسطورة الغنائية بيونسيه التي تمتلك 32 جائزة جرامي في مسيرتها الفنية.