فيكتوريا مونيه تنال جائزة أفضل فنانة صاعدة فى الجرامى الـ66.. صورة

(MENAFN
- Youm7) نالت المطربة الشابة فيكتوريا مونيه، جائزة أفضل فنانة صاعدة في حفل الجرامي
الـ 66 المقام حاليا على مسرح كريبتو أرينا في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية بعد منافسة قوية مع نوح خان وكوكو جزنز.
فيكتوريا مونيه
حصدت أيقونة البوب تايلور سويفت جائزة أفضل ألبوم بوب في حفل توزيع جوائز الجرامي الـ66، المقام حاليا على مسرح كريبتو أرينا في لوس أنجلوس، وهي الجائزة الأولى لها في الحفل اليوم الذى حصدت فيه 6 ترشيحات مسبقاً.
وظهرت "سويفت" التي حصلت على 6 ترشيحات فى حفل توزيع جوائز جرامي لعام 2024، لتثبت تألقها في الغناء والظهور، وارتدت سويفت فستان كورسيه أبيض لامعا مرصعا بالجواهر من الرأس إلى القدمين وقفازات سوداء.
وتم تكريم سويفت بستة ترشيحات، بما في ذلك ترشيحها لجائزة الرقم القياسي المرغوب فيه لهذا العام لأغنية "Anti-Hero"، والتي تجاوزت مؤخرًا مليار استماع على
Spotify، وتلقت سويفت ترشيحات لألبوم العام وأفضل ألبوم بوب صوتي عن "Midnights"، وترشيحها للحصول على أفضل أداء بوب منفرد وتأمل أن تصعد إلى المسرح مع
Ice Spice
المتعاون مع "Karma" مع ترشيح لأفضل أداء بوب ثنائي.
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