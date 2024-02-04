فيكتوريا مونيه تنال جائزة أفضل فنانة صاعدة فى الجرامى الـ66.. صورة

MENAFN - Youm7) نالت المطربة الشابة فيكتوريا مونيه، جائزة أفضل فنانة صاعدة في حفل الجراميالـ 66 المقام حاليا على مسرح كريبتو أرينا في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية بعد منافسة قوية مع نوح خان وكوكو جزنز.

فيكتوريا مونيه

حصدت أيقونة البوب تايلور سويفت جائزة أفضل ألبوم بوب في حفل توزيع جوائز الجرامي الـ66، المقام حاليا على مسرح كريبتو أرينا في لوس أنجلوس، وهي الجائزة الأولى لها في الحفل اليوم الذى حصدت فيه 6 ترشيحات مسبقاً.

وظهرت "سويفت" التي حصلت على 6 ترشيحات فى حفل توزيع جوائز جرامي لعام 2024، لتثبت تألقها في الغناء والظهور، وارتدت سويفت فستان كورسيه أبيض لامعا مرصعا بالجواهر من الرأس إلى القدمين وقفازات سوداء.

وتم تكريم سويفت بستة ترشيحات، بما في ذلك ترشيحها لجائزة الرقم القياسي المرغوب فيه لهذا العام لأغنية "Anti-Hero"، والتي تجاوزت مؤخرًا مليار استماع على

Spotify، وتلقت سويفت ترشيحات لألبوم العام وأفضل ألبوم بوب صوتي عن "Midnights"، وترشيحها للحصول على أفضل أداء بوب منفرد وتأمل أن تصعد إلى المسرح مع

Ice Spice

المتعاون مع "Karma" مع ترشيح لأفضل أداء بوب ثنائي.



