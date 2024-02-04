عشان بشرتك تنور.. 3 وصفات طبيعية مختلفة من الرمان اختارى اللى تناسبك

MENAFN - Youm7) الرمان من أكثر أنواع الفواكه الذى يفضلها الكثيرون وفضلاً عن فوائده العديدة للجسم فوصفات الرمان من أكثر الطرق الطبيعية التي تعمل على تغذية البشرة ونضارتها وتفتيحها، وفى السطور التالية تعرفى على أبرز 3 وصفات طبيعية من الرمان لنضارة البشرة، وذلك حسب ما ذكره موقعpinkvilla

1. ماسك البابايا وزيت بذور العنب والرمان للوجهالمكونات

2 ملعقة كبيرة زيت - مسحوق الرمان

1 ملعقة كبيرة من مسحوق البابايا

1 ملعقة صغيرة من زيت بذور العنب

1 ملعقة صغيرة من زبدة الشيا

الخطوات لمتابعة

ضع مسحوق الرمان ومسحوق البابايا في وعاء، و أضيفي زيت بذور العنب وزبدة الشيا لتكوين عجينة متماسكة اغسلي وجهك وجففيه بشكل صحيح، و ضعي العجينة على وجهك بالتساوي اتركي الخليط لمدة 25-30 دقيقة. يغسل بالماء البارد. ضعي مرطبًا وواقيًا من الشمس للحفاظ على الرطوبة.

2. ماسك الشاي الأخضر والقهوة والرمان للوجالمكونات

1 ملعقة كبيرة من مسحوق الرمان

2-3 ملاعق صغيرة من الشاي الأخضر

2 ملعقة صغيرة من القهوة

1-2 ملاعق صغيرة من الحليب- كريمة الحليب

اخلطي مسحوق الرمان، والشاي الأخضر، والقهوة في وعاء، و أضيفي الحليب حتى تحصلي على عجينة متماسكة تنطبق على الوجه النظيف بالتساوي. اتركي الخليط على وجهك لمدة 25-30 دقيقة ويغسل بالماء البارد.

3. ماسك الشوفان واللبن والرمان للوجه المكونات:

2 ملعقة كبيرة من مسحوق الرمان

1 ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون

2 ملعقة صغيرة من الزبادي

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

اخلطي مسحوق الرمان، والشوفان، ومسحوق الكركم في وعاء. أضف الزبادي وشكل عجينة سميكة. ضعي الخليط على وجهك بالتساوي. اتركي الخليط على وجهك لمدة 15 دقيقة يغسل بالماء البارد. اتبعي ذلك باستخدام المرطب وواقي الشمس للحفاظ على الرطوبة سليمة.