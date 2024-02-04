8 علامات تؤكد لك أنك ذكي عاطفيًا.. أبرزها التحدث مع النفس

MENAFN - Youm7) هناك بعض العادات التي يعتقدها الأشخاص أنها عادات سيئة مثل قضم الأظافر والشكوى كثيرًا ولكنها تكون باحترام ومضغ العلكة، هذه أشياء تدل على أنك ذكي اجتماعيًا وعاطفيًا، فالذكاء العاطفي والاجتماعى مهم جدًا، إليك تلك العادات التي تؤكد لك أنك ذكي اجتماعيًا عاطفيًاوفقًا لموقع "brightside".

الذكاء الاجتماعى والعاطفى الشكوى باحترام

عندما تشكو باحترام بسبب وضع لا يعجبك سواء في مكان العمل أو خارجه فهذا دليل على أنك ذكي عاطفياً، فالشكوى تدل على أنك واعي ومهتم ببيئتك، وتكون متفهم، التأثير الذي يمكن أن تحدثه الأشياء السلبية على الآخرين، وليس على نفسك فقط.

التحدث مع نفسك

إن التحدث مع النفس له فوائد كثيرة، التحدث مع النفس يجعلك أكثر تواضعاً، ويدل على التعامل بشكل أفضل عاطفياً، ويدل على أنك أكثر قدرة على وزن القرارات ووجهات النظر الأخرى، وهذا بدوره يشير إلى ذكاء عاطفي أعلى.

القدرة على السيطرة الجيدة على نفسك

القدرة على مقاومة الإغراءات هي علامة من علامات الذكاء ، خاصة لدى المراهقين، فالأشخاص الأكثر ذكاءً هم الأكثر قدرة على ضبط النفس خاصة في النظام الغذائي، فضبط النفس في النظام الغذائي هو أحد أفضل الطرق للحصول على حياة صحية.

يمكنك أن تكون بمفردك

الأشخاص ذوو الذكاء العاطفي المرتفع يكونوا على ما يرام بمفردهم مع أفكارهم ولا يحتاجون إلى الاختلاط بالآخرين طوال الوقت ليكونوا سعداء، نظراً لأنهم منشغلون جداً بأجنداتهم الخاصة، فإنهم لا يشعرون بالخوف من

تفويت الفرصة عندما لا يحضرون المناسبات الاجتماعية، وليس لديهم سوى عدد قليل من الأصدقاء المقربين ويستمتعون بالوقت الذي يخصصونه لأنفسهم.

عدم اعتقادك بأنك ذكي جدًا

الأشخاص ذوي الذكاء العالي لم يقللوا من تقدير قدراتهم أو يبالغوا في تقديرها، الأشخاص ذوو مستويات الذكاء الأعلى هم أكثر وعياً بما لا يعرفونه، وبالتالي لا يعتبرون أنفسهم أذكياء بشكل خاص.

قضم الأظافر

أشارت دراسة إلى أن قضم الأظافر ليس دليل على القلق كما يدعي البعض، بل يدل على السعي إلى الكمال، فالأشخاص الذين لديهم ميول متطرفة نحو الكمال قد يكونوا أعلى ذكاءً من أولئك الذين ليس لديهم تلك الميول.

مضغ العلكة

يبدو أن مضغ العلكة يرتبط ارتباطاً مباشراً بأداء أفضل في الاختبارات ومهام الذاكرة، وفقاً للأبحاث قد تزداد ذاكرتك وانتباهك وأدائك التنفيذي والفكري عند مضغ العلكة، إلا أن العلماء واجهوا بعض الصعوبات والخلافات لإثبات ذلك لأنه قد يؤثر أيضًا على أداء المهمة.

ليس لديك سوى عدد قليل من الأصدقاء

الأشخاص الأكثر ذكاءً لديهم عدد أقل من الأصدقاء ودوائر اجتماعية أصغر لأنهم أكثر استقلالية، فالأشخاص الأذكياء لديهم القدرة على حل مشاكلهم بأنفسهم دون مساعدة الآخرين.