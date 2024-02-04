8 علامات تؤكد لك أنك ذكي عاطفيًا.. أبرزها التحدث مع النفس

(MENAFN
- Youm7) هناك بعض العادات التي يعتقدها الأشخاص أنها عادات سيئة مثل قضم الأظافر والشكوى كثيرًا ولكنها تكون باحترام ومضغ العلكة، هذه أشياء تدل على أنك ذكي اجتماعيًا وعاطفيًا، فالذكاء العاطفي والاجتماعى مهم جدًا، إليك تلك العادات التي تؤكد لك أنك ذكي اجتماعيًا عاطفيًا
وفقًا لموقع "brightside".
الذكاء الاجتماعى والعاطفى الشكوى باحترام
عندما تشكو باحترام بسبب وضع لا يعجبك سواء في مكان العمل أو خارجه فهذا دليل على أنك ذكي عاطفياً، فالشكوى تدل على أنك واعي ومهتم ببيئتك، وتكون متفهم، التأثير الذي يمكن أن تحدثه الأشياء السلبية على الآخرين، وليس على نفسك فقط.
التحدث مع نفسك
إن التحدث مع النفس له فوائد كثيرة، التحدث مع النفس يجعلك أكثر تواضعاً، ويدل على التعامل بشكل أفضل عاطفياً، ويدل على أنك أكثر قدرة على وزن القرارات ووجهات النظر الأخرى، وهذا بدوره يشير إلى ذكاء عاطفي أعلى.
القدرة على السيطرة الجيدة على نفسك
القدرة على مقاومة الإغراءات هي علامة من علامات الذكاء ، خاصة لدى المراهقين، فالأشخاص الأكثر ذكاءً هم الأكثر قدرة على ضبط النفس خاصة في النظام الغذائي، فضبط النفس في النظام الغذائي هو أحد أفضل الطرق للحصول على حياة صحية.
يمكنك أن تكون بمفردك
الأشخاص ذوو الذكاء العاطفي المرتفع يكونوا على ما يرام بمفردهم مع أفكارهم ولا يحتاجون إلى الاختلاط بالآخرين طوال الوقت ليكونوا سعداء، نظراً لأنهم منشغلون جداً بأجنداتهم الخاصة، فإنهم لا يشعرون بالخوف من
تفويت الفرصة عندما لا يحضرون المناسبات الاجتماعية، وليس لديهم سوى عدد قليل من الأصدقاء المقربين ويستمتعون بالوقت الذي يخصصونه لأنفسهم.
عدم اعتقادك بأنك ذكي جدًا
الأشخاص ذوي الذكاء العالي لم يقللوا من تقدير قدراتهم أو يبالغوا في تقديرها، الأشخاص ذوو مستويات الذكاء الأعلى هم أكثر وعياً بما لا يعرفونه، وبالتالي لا يعتبرون أنفسهم أذكياء بشكل خاص.
قضم الأظافر
أشارت دراسة إلى أن قضم الأظافر ليس دليل على القلق كما يدعي البعض، بل يدل على السعي إلى الكمال، فالأشخاص الذين لديهم ميول متطرفة نحو الكمال قد يكونوا أعلى ذكاءً من أولئك الذين ليس لديهم تلك الميول.
مضغ العلكة
يبدو أن مضغ العلكة يرتبط ارتباطاً مباشراً بأداء أفضل في الاختبارات ومهام الذاكرة، وفقاً للأبحاث قد تزداد ذاكرتك وانتباهك وأدائك التنفيذي والفكري عند مضغ العلكة، إلا أن العلماء واجهوا بعض الصعوبات والخلافات لإثبات ذلك لأنه قد يؤثر أيضًا على أداء المهمة.
ليس لديك سوى عدد قليل من الأصدقاء
الأشخاص الأكثر ذكاءً لديهم عدد أقل من الأصدقاء ودوائر اجتماعية أصغر لأنهم أكثر استقلالية، فالأشخاص الأذكياء لديهم القدرة على حل مشاكلهم بأنفسهم دون مساعدة الآخرين.
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