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تعرف على 7 فوائد لفرامل الـ EBD بالسيارات الحديثة

2/4/2024 11:22:07 PM
(MENAFN- Youm7) تكمن أهمية الفرام في مدي تحكمها في السيارة تجنبا لوقوع الحوادث، ويأتي توزيع قوة الفرملة الإلكترونية (EBD) الذي يوفر العديد من الفوائد والتحسينات أفضل أداء لنظام الفرملة في السيارة، وإليكم أهم الأسباب التي توضح دورها في التحكم في السيارة في الظروف المختلفة مثل الأمطار والشبورة وغيرها:



أولا: تحسين الثبات والتحكم يعمل نظام EBD على توزيع قوة الفرملة بين العجلات بشكل ذكي، مما يساعد في تحسين الثبات والتحكم أثناء الفرملة.



ثانيا: يمكن أن يقلل من فرص انزلاق العجلات أو فقدان السيطرة على السيارة، مما يزيد من الأمان أثناء التوقف.



ثالثا: تقليل مسافة الفرملة: من خلال ضبط قوة الفرملة على كل عجلة بشكل فعال، يمكن لنظام EBD تقليل مسافة الفرملة المطلوبة لإيقاف السيارة بشكل كبير. هذا يساهم في تحسين أوقات التوقف والاستجابة السريعة للفرملة.



رابعا: توزيع متساوٍ للفرملة: يساعد نظام EBD في تحقيق توزيع متساوٍ للقوة على العجلات الأمامية والخلفية، وهو ما يساهم في تحقيق أداء فعال للفرملة على مختلف الأسطح وفي مختلف الظروف الجوية.



خامسا: تقليل التآكل واستدامة الفرامل: بفضل توزيع القوة بشكل أكثر توازنًا، يمكن لنظام EBD تقليل التآكل غير الضروري على أنظمة الفرامل، مما يسهم في زيادة عمرها الافتراضي وتقليل تكاليف الصيانة.



تحسين أداء الفرملة على الطرق الزلقة: يعمل نظام EBD بشكل خاص على تحسين أداء الفرملة على الطرق الزلقة أو المبللة، حيث يقلل من احتمالية انزلاق العجلات وتحسين قدرة السيارة على الثبات أثناء الفرملة.



سادسا: زيادة الأمان والسيطرة من خلال تحسين الأداء العام لنظام الفرملة، يسهم نظام EBD في زيادة مستوى الأمان أثناء القيادة. يمكن أن يساعد على تقليل حوادث الفرملة الطارئة وتحسين القدرة على التحكم في السيارة.



سابعا: عند وجود ضوء تحذير الفرملة أو ABS على لوحة القيادة من المهم الكشف عن اي من الأعراض المؤثرة علي اداء الفرامل وإصلاح المشكلة بأسرع وقت ممكن لضمان الأمان والأداء السليم لنظام الفرملة .
















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