أوابك: 13 مليون طن حجم واردات الغاز المسال فى منطقة الأمريكتين

MENAFN - Youm7) بلغت واردات الغاز الطبيعي المسال في منطقة الأمريكتين، خلال الربع الأول من عام 2023 حوالي 2.2 مليون طن وهو أقل من المستويات المعتادة، وذلك بسبب تراجع واردات البرازيل، السوق الرئيسي في المنطقة، بفضل موسم الأمطار الغزيرة الذي تشهده البلاد، والذي ساهم في رفع إنتاج الطاقة الكهرومائية وتراجع حاجة قطاع الكهرباء إلى استيراد الغاز وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين لمنظمة "أوابك".

وأضاف التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغاز بالمنظمة: لكنها بدأت في الارتفاع خلال الربع الثاني لتسجل 3.9 مليون طن بفضل تنامي واردات الأرجنتين وتشيلي، ثم استكملت الارتفاع لتسجل 4.4 مليون طن خلال الربع الثالث، وبنهاية الربع الرابع سجلت الواردات نحو 2.5 مليون طن مع تراجع الطلب في تلك الفترة من العام وإجمالاً، بلغت واردات منطقة الأمريكيتين خلال عام 2023 نحو 13 مليون طن مقابل 12 مليون طن خلال عام 2022، بنسبة نمو 8.3%.







