أوابك: 13 مليون طن حجم واردات الغاز المسال فى منطقة الأمريكتين

(MENAFN
- Youm7) بلغت واردات الغاز الطبيعي المسال في منطقة الأمريكتين، خلال الربع الأول من عام 2023 حوالي 2.2 مليون طن وهو أقل من المستويات المعتادة، وذلك بسبب تراجع واردات البرازيل، السوق الرئيسي في المنطقة، بفضل موسم الأمطار الغزيرة الذي تشهده البلاد، والذي ساهم في رفع إنتاج الطاقة الكهرومائية وتراجع حاجة قطاع الكهرباء إلى استيراد الغاز وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين لمنظمة "أوابك".
وأضاف التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغاز بالمنظمة: لكنها بدأت في الارتفاع خلال الربع الثاني لتسجل 3.9 مليون طن بفضل تنامي واردات الأرجنتين وتشيلي، ثم استكملت الارتفاع لتسجل 4.4 مليون طن خلال الربع الثالث، وبنهاية الربع الرابع سجلت الواردات نحو 2.5 مليون طن مع تراجع الطلب في تلك الفترة من العام وإجمالاً، بلغت واردات منطقة الأمريكيتين خلال عام 2023 نحو 13 مليون طن مقابل 12 مليون طن خلال عام 2022، بنسبة نمو 8.3%.
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