أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الإثنين 5 فبراير 2024

وذكر تقرير وحدة بحوث الغرفة التجارية، أن سعر اللحم البرازيلى البقرى مستويات تتراوح بين 230 و250 جنيها، واللحوم الهندى بسعر يتراوح بين 240 جنيها للمفروم، و320 جنيها للكندوز، فى حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 270 جنيهات.وأشار إلي أن سعر كيلو اللحوم الجملى 300 و320 جنيها، والبرجر 270 جنيها، والكبدة الكندوز 290 جنيها فى المنافذ، والضانى البرقى 380 جنيها.

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