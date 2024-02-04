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نصائح هامة هتوفر فى استهلاك السخان وغلاية المياه من الكهرباء

2/4/2024 11:22:07 PM
(MENAFN- Youm7) يرصد اليوم السابع لقراءه أهم
الأجهزة الكهربائي المنزلية التى تتسبب في ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء خلال أشهر الشتاء، وهى سخان المياه الكهربائى وغلاية المياه والدفاية الكهربائية، ويمكن خفض الاستهلاك بهذه الأجهزة وتوفير الأموال التي يتم إهدارها وتوجيها فى مجالات أخرى، وهى كالتالى:



أولا: سخان المياه:

عدم ترك فيشة السخان فى الكهرباء فى حالة عدم استخدامه، لانه يستهلك الكهرباء بعد أن تبرد المياه ويعاود تسخنيها مرة أخرى تلقائيا، ومن الأفضل أن تشغيله قبل ربع ساعة من الاستخدام وفصله بعد الإنتهاء مباشرة .



ثانيا: المكواه:

يفضل تجميع الملابس وكيها مرة واحدة يوميا لخفض الاستهلاك.



ثالثا: غلاية المياه "الكاتيل":



من الأكثر الجهزة استهلاكاً للكهرباء وله أضرار بالغة على الشبكة القومية للكهرباء ويتسبب فى رفع قيمة فواتير الاستهلاك الشهرية بشكل كبير.



رابعا: الدفاية الكهربائية:

يفضل الاعتماد على مكيف الهواء على درجة 25 على وضع ساخن بدلا من الدفاية الكهربائية لتقليل استهلاك الكهرباء، وفى حالة استخدام الدفاية الكهربائية ينصح بتشغيلها لتدفئة الغرفة و فصلها بعد الوصول للتدفئة المطلوبة و بالتالى تجنب ارتفاع قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية.


















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