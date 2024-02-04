12 فيلما لرواد قصر السينما فى فبراير مجانًا بداية من غدٍ

MENAFN - Youm7) تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، مجموعة متميزة من الأفلام السينمائية، لرواد قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي، ضمن برنامجها المعد خلال شهر فبراير الحالي، في سياق خطة وزارة الثقافة.

وتتنوع الأفلام هذا الشهر ما بين أفلام السينما العالمية، المصرية، والأوروبية، بالإضافة إلى أفلام التحريك المقدمة للأطفال، والتي تعرض جميعها مجانا للجمهور في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويعقب بعضها عدد من الندوات النقدية بحضور كل من د. نادر رفاعي، الناقدة نشوى نبيل، والمخرج عصام حلمي.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات البرنامج اليوم الإثنين مع فيلم الأطفال" Trolls 2016"، ويشهد يوم الثلاثاء 6 فبراير عرض فيلم "The Report" ضمن نادي السينما العالمية، وفي يوم الأربعاء 7 فبراير يعرض فيلم " I'm your man" ضمن نادي السينما الأوروبية.

أما يوم 12 فبراير فيعرض فيلم "The Edge of Democracy"، ضمن نشاط نادي السينما التسجيلية. ويقدم نادي السينما العالمية يوم 13 فبراير فيلم "American hustle".

ويوم 14 فبراير يقدم نادي السينما الأوروبية فيلم "Frantz " l، ويعرض فيلم " North by Northwest"ضمن نادي الفيلم الكلاسيكي يوم 19 فبراير، بينما يقدم نادي السينما العالمية في اليوم التالي فيلم " War of the worlds".

وفي يوم 21 فبراير يتجدد اللقاء مع نادي السينما الأوروبية مع فيلم "

Cesar deve morie"، أما يوم 26 فبراير يعرض الفيلم العربي" خان الخليلي" يعقبه ندوة نقدية تقديم عصام حلمي، وفي اليوم التالي يتجدد اللقاء مع نادي السينما العالمية مع فيلم "The trial of the Chicago 7"، ويختتم البرنامج مع فيلم " Diplomacy" الذي يعرض في نهاية الشهر الحالي.

ينفذ البرنامج بإشراف قصر السينما برئاسة سهام بحر، التابع للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د حنان موسى، ويأتي في ضوء خطة هيئة قصور الثقافة لنشر الثقافة السينمائية.