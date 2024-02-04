قصور الثقافة تحتفل بذكرى ميلاد أحمد زويل ومصطفى أمين

MENAFN - Youm7) ضمن برنامج وزارة الثقافة للاحتفاء بأعلام مصر ورموزها الثقافية والعلمية، تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، عددًا من الفعاليات المتنوعة خلال فبراير الحالي.

واحتفالاً بذكرى ميلاد الكاتب الكبير مصطفى أمين، يقام لقاء ثقافي في السادسة مساء اليوم الإثنين 6 فبراير، بجمعية الخدمات الأدبية والفنية بمصر الجديدة. يشارك به الشاعر والمترجم شرقاوي حافظ، ويعقبه أمسية شعرية للشعراء على الشيمي وخالد محمد.

كما تعقد محاضرة ثقافية في الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء 7 فبراير احتفالا بذكرى ميلاد عالم نوبل الكبير الدكتور أحمد زويل بمكتبة 6 أكتوبر بمشاركة

الكاتب الصحفي حسن الشامى يعقبها ورشة فنية، وتقام اللقاءات بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، وتنظمها الإدارة العامة للجمعيات الثقافية برئاسة عبير رشيدي.

ومن ناحية أخرى وضمن الأنشطة الفنية بخطة الإدارة يقام عرض فني لفرقة النيل للآلات الشعبية بمكتبة مصر الجديدة مساء الثلاثاء 7 فبراير الحالي.

جدير بالذكر أن جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، يشهد إقبالاً كبيرًا من جمهور المعرض على اقتناء أعمال عميد الأدب العربي طه حسين والأعمال والدراسات الصادرة عنه،

والتي أصدرتها قصور الثقافة وتواصل بها الاحتفاء بالذكرى الخمسين لرحيل العميد.

وطرحت الهيئة هذا العام عددا من الكتب التي قام العميد بترجمتها والمشاركة في تحقيقها وتشهد إقبالا كبيرا من جمهور المعرض، منها كتاب "كليلة ودمنة" لعبد الله بن المقفع - تحقيق: عبد الوهاب عزام وطه حسين، والكتاب يعد أحد درر التراث العالمي، والمعبر عن الثراء الحضاري لبلاد الهند والفرس والعرب، ويحتوي على عدة أبواب متنوعة تضم كثيرا من القصص التي أبطالها حيوانات، ولكل حيوان شخصية وسلوك، وكل سلوك يرمز إلى صفات عدة، تعبر في النهاية عن مجموعات بشرية، ويقدم الكتاب الحكمة على ألسنة الحيوانات الذين كانوا أبطال الحكايات والقصص التي تدعو للتحلي بالأخلاق الحميدة والتخلص من مشاكل الفساد الأخلاقي.