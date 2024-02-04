قصور الثقافة تحتفل بذكرى ميلاد أحمد زويل ومصطفى أمين

(MENAFN
- Youm7) ضمن برنامج وزارة الثقافة للاحتفاء بأعلام مصر ورموزها الثقافية والعلمية، تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، عددًا من الفعاليات المتنوعة خلال فبراير الحالي.
واحتفالاً بذكرى ميلاد الكاتب الكبير مصطفى أمين، يقام لقاء ثقافي في السادسة مساء اليوم الإثنين 6 فبراير، بجمعية الخدمات الأدبية والفنية بمصر الجديدة. يشارك به الشاعر والمترجم شرقاوي حافظ، ويعقبه أمسية شعرية للشعراء على الشيمي وخالد محمد.
كما تعقد محاضرة ثقافية في الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء 7 فبراير احتفالا بذكرى ميلاد عالم نوبل الكبير الدكتور أحمد زويل بمكتبة 6 أكتوبر بمشاركة
الكاتب الصحفي حسن الشامى يعقبها ورشة فنية، وتقام اللقاءات بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، وتنظمها الإدارة العامة للجمعيات الثقافية برئاسة عبير رشيدي.
ومن ناحية أخرى وضمن الأنشطة الفنية بخطة الإدارة يقام عرض فني لفرقة النيل للآلات الشعبية بمكتبة مصر الجديدة مساء الثلاثاء 7 فبراير الحالي.
جدير بالذكر أن جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، يشهد إقبالاً كبيرًا من جمهور المعرض على اقتناء أعمال عميد الأدب العربي طه حسين والأعمال والدراسات الصادرة عنه،
والتي أصدرتها قصور الثقافة وتواصل بها الاحتفاء بالذكرى الخمسين لرحيل العميد.
وطرحت الهيئة هذا العام عددا من الكتب التي قام العميد بترجمتها والمشاركة في تحقيقها وتشهد إقبالا كبيرا من جمهور المعرض، منها كتاب "كليلة ودمنة" لعبد الله بن المقفع - تحقيق: عبد الوهاب عزام وطه حسين، والكتاب يعد أحد درر التراث العالمي، والمعبر عن الثراء الحضاري لبلاد الهند والفرس والعرب، ويحتوي على عدة أبواب متنوعة تضم كثيرا من القصص التي أبطالها حيوانات، ولكل حيوان شخصية وسلوك، وكل سلوك يرمز إلى صفات عدة، تعبر في النهاية عن مجموعات بشرية، ويقدم الكتاب الحكمة على ألسنة الحيوانات الذين كانوا أبطال الحكايات والقصص التي تدعو للتحلي بالأخلاق الحميدة والتخلص من مشاكل الفساد الأخلاقي.
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