توقيع كتاب إعادة إنتاج التراث الشعبى لـ سعيد المصرى بمعرض الكتاب

MENAFN - Youm7) تشهد قاعة حفلات التوقيع بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ55، اليوم، الإثنين، في الحادية عشرة صباحًا، حفل توقيع كتاب "إعادة إنتاج التراث الشعبي"، للدكتور سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة.

إعادة إنتاج التراث الشعبي

الكتاب أصدرته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في جزأين، ضمن سلسلة "الدراسات الشعبية". ويُعد إسهاما نظريًا ومنهجيًا محكمًا في الاتجاه الاجتماعي نحو دراسة التراث الشعبي؛ حيث يتناول بالتفصيل الدقيق نصيبَ جماعة محددة طبقيًّا من التراث، ودورَها في حمله وإعادة إنتاجه.

جاء بغلاف الكتاب: يقصد بإعادة الإنتاج قدرة أساليب الحياة في أي مجتمع على استمرار أهم ملامحها عبر التغيُّر. وفي هذا الصدد، يحاول الكتاب أن يؤسس لنظرية متكاملة وقائمة على بيانات ميدانية دقيقة في تفسير عمليات إعادة إنتاج التراث الشعبي وتداوله عبر أربع عمليات: التواتر (كثرة الشيوع والتكرار)، والاستعادة، والإضافة بالاستعارة، والإضافة بالإبداع؛ نتيجة لتغيرات الحياة الحديثة والتبادلات الثقافية والبشرية. وهو دراسة جادَّة لسد الفراغ المعرفي في مجال دراسة الثقافة الشعبية، بالتطبيق على حياة فقراء الحضر بمدينة القاهرة.

يذكر أن هيئة قصور الثقافة تقدم مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تتجاوز 120 عنوانا جديدا، تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة، وتشهد إقبالا كثيفا من جمهور المعرض.



