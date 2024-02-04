ياسين منير أصغر عالم مصرى يطرح كتاب ASTRONOMY UNVEILED

MENAFN - Youm7) ياسين هيثم منير، طالب يبلغ من العمر 15 عامًا لكنه نواة لعالم مصري سيكون له شأن في المستقبل بعالم الفضاء ، فبرغم سنه الصغير يطرح خلال دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، إصدارًا متخصصًا في علم الفلك والفضاء باللغة الإنجليزية بعنوان "ASTRONOMY UNVEILED".

وقال ياسين منير لـ"اليوم السابع": إن هذا الكتاب يعد دليلا لأي شخص يحب علم الفلك والفضاء، فبداخله كل المصطلحات الخاصة بهذا العلم مع شرح مبسط لها، منها "دليل الأجرام السماوية والمجموعة الشمسية وكل المصطلحات العلمية ووحدات القياس مثل السنة الضوئية" وغيرها، وأيضًا يعد دليل لكل الكورسات الخاصة بعلم الفضاء، وبداخله شرح لكيفية شراء تليسكوب ومواصفات كل ما يخص هذا العالم.

وأضاف: صممت أيضًا تطبيق عن عالم الفضاء والفلك حصل علي المركز الخامس علي مستوي العالم من خلال إحدى المسابقات، وهذا التطبيق باللغة العربية سيكون شاملا ومتكاملا لكل ما يخص هذا المجال.



دليل لكل الشباب المهتم بعلم الفضاء





العالم الصغير ياسين هيثم منير





يأتى المعرض هذا العام بمشاركة 1200 ناشر، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة، الأمر الذى يثرى ويؤكد فكرة شعار المعرض (نصنع المعرفة.. نصون الكلمة).

وكانت اللجنة العليا للمعرض هذا العام قد قررت اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية الدورة الـ 55، لما له من دور كبير فى ترسيخ الهُويَة المصرية؛ من خلال تناوله تاريخ مصر وحضارتها من عصور ما قبل التاريخ، مرورًا بالدولة القديمة والوسطى والرعامسة والعهد الفارسى، وانتهاء بأواخر العصر البطلمي.