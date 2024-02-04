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فريق من علماء الفلك يكتشف مجرة لا ينبغي أن تكون موجودة

2/4/2024 11:22:00 PM
(MENAFN- Youm7) اكتشف فريق من علماء الفلك مجرة ظهرت في تصوير تلسكوب جيمس ويب الفضائي ولم تكن هدف المراقبة الأساسي، وترتبط المجرات ببعضها البعض عن طريق الجاذبية وتتكون من نجوم وكواكب، مع سحب ضخمة من الغبار والغاز بالإضافة إلى المادة المظلمة، أما المجرات القزمة مثل هذه المجرة المكتشفة فهي المجرات الأكثر وفرة في الكون، وهي بحكم تعريفها صغيرة ذات لمعان منخفض، تحتوي على أقل من 100 مليون نجم، في حين أن مجرة درب التبانة، على سبيل المثال، لديها ما يقرب من 200 مليار نجم.



ووفقًا لما ذكره موقع "phys"، تشير ملاحظات المجرات القزمة الأخيرة عن وفرة "المجرات فائقة الانتشار" التي تتجاوز نطاق المسوحات الطيفية الكبيرة السابقة إلى أن فهمنا لتعداد المجرات القزمة قد يكون غير مكتمل.



وظهرت المجرة القزمة، PEARLSDG، في بعض صور تلسكوب جيمس ويب JWST للفريق، لم يكن الهدف على الإطلاق، بل كان بعيدًا قليلاً عن مجال المراقبة الرئيسي، في منطقة من الفضاء حيث لم يتوقعوا رؤية أي شيء، وقد نُشرت نتائجهم في مجلة Astrophysical Journal Letters.



لم يكن لدى PEARLSDG الخصائص المعتادة للمجرة القزمة التي يتوقع المرء رؤيتها، إنها لا تتفاعل مع مجرة قريبة، ولكنها أيضًا لا تشكل نجومًا جديدة، وكما تبين، فهي حالة مثيرة للاهتمام لمجرة هادئة معزولة.



و قال عالم الأبحاث المساعد بجامعة ولاية أريزونا تيم كارلتون، "لم يتم رؤية هذه الأنواع من المجرات القزمة المعزولة والهادئة من قبل باستثناء حالات قليلة نسبيًا، وليس من المتوقع حقًا وجودها نظرًا لفهمنا الحالي لتطور المجرات، لذا فإن حقيقة رؤيتنا لهذا الجسم تساعدنا على تحسين نظرياتنا حول تشكل المجرة".



ويمكن ملاحظة النجوم الفردية في صور JWST التي التقطها الفريق، حيث تكون هذه النجوم أكثر سطوعًا في الأطوال الموجية لـ JWST؛ وهي من أبعد المجرات التي يمكن أن نرى هذه النجوم بهذا المستوى من التفاصيل، ويسمح سطوع هذه النجوم لعلماء الفلك بقياس المسافة التي تفصلها عن الأرض، والتي تبلغ 98 مليون سنة ضوئية.



استخدم كارلتون وفريقه مجموعة واسعة من البيانات، ويتضمن ذلك بيانات التصوير من كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam) التابعة لـ JWST؛ البيانات الطيفية من جهاز DeVeney Optical Spectrograph الموجود على تلسكوب Lowell Discovery في أريزونا؛ التصوير الأرشيفي من التلسكوبات الفضائية جالكس وسبيتزر التابعة لناسا؛ والتصوير الأرضي من مسح Sloan Digital Sky Survey وDark Energy Camera Legacy Survey.



وتتمتع كاميرا NIRCam التابعة لـ JWST بدقة زاوية وحساسية عالية جدًا، مما يسمح للفريق بتحديد النجوم الفردية في هذه المجرة البعيدة.

الأهم من ذلك، أن تحديد نجوم معينة في التصوير قدم دليلًا رئيسيًا على المسافة التي تفصلها، فهذه النجوم لديها سطوع جوهري محدد، لذلك من خلال قياس سطوعها الظاهري باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي، تمكن الفريق من تحديد مدى بعدها. وتبين أن هذه النجوم كانت من أبعد النجوم التي يمكن رصدها من نوعها.














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