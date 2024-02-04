إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين Apple Music وspotify

MENAFN - Youm7) تهيمن Apple Music وSpotify بأغلبية ساحقة على مساحة بث الموسيقى في العالم، لكن الخدمتين تقدمان تجارب مختلفة بشكل مدهش على الرغم من أسعارهما التنافسية، من خلال السطور المقبلة نعقد مقارنة بين Apple Music وSpotify لمعرفة الأفضل،

على الرغم من أن Spotify كان موجودًا منذ فترة أطول من ‌Apple Music‌، إلا أن كلتا الخدمتين تم اعتمادهما الآن على نطاق واسع جدًا، وتمتلك ‌Apple Music‌ وSpotify مكتبات مماثلة تضم أكثر من 100 مليون أغنية، مع ميزات مثل قوائم التشغيل المخصصة، وكلمات الأغاني المباشرة، والتعاون، ودعم SharePlay، مما يزيد من صعوبة الاختيار بينهما.

تتميز كل من ‌Apple Music‌ وSpotify بمكتبات موسيقية واسعة النطاق، وميزات تخصيص متطورة، ونماذج اشتراك قابلة للمقارنة، ولكن الفروق الدقيقة في عروضهم تلبي احتياجات جماهير مختلفة قليلاً، عند الاختيار بين الخدمات، يجب عليك أن تقرر أي من المجموعتين التاليتين تنتمي إليها.

تقدم ‌Apple Music‌ تجربة استماع سلسة وغنية بالميزات لمستخدمي أجهزة Apple، مما يوفر مزايا خاصة لأولئك الذين هم جزء لا يتجزأ من نظام Apple البيئي، تعتبر الخدمة جذابة بشكل خاص لعشاق الموسيقى وأولئك الذين يستثمرون في الصوت عالي الجودة، وذلك بفضل ميزات مثل Lossless Audio وSpatial Audio، ويوفر محتوى ‌Apple Music‌ الحصري، مثل برامج الراديو الحية وتطبيق ‌Apple Music‌ Classical، قيمة فريدة لأولئك الذين يبحثون عن أكثر من مجرد مكتبة موسيقية واسعة، ‌Apple Music‌ هو الخيار المفضل للمستخدمين الذين يقدرون راحة تكامل ‌Siri‌، وإدارة المكتبة التقليدية، والقدرة على دمج مكتبة الموسيقى الخاصة بهم مع خدمة البث، والذين ربما يكونون مشتركين بالفعل في خدمات Apple الأخرى، مما يجعل حزمة ‌Apple One‌ خيارًا رائعًا.

من ناحية أخرى، تتفوق Spotify في اكتشاف الموسيقى ومشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن خوارزمياتها المتطورة التي تعمل على تشغيل ميزات مثل Discover Weekly وRelease Radar لا مثيل لها في عرض موسيقى جديدة مصممة خصيصًا لتناسب أذواق المستمع، وإن تصميم Spotify متعدد المنصات وتوافقه مع مجموعة واسعة من الأجهزة يجعله خيارًا متعدد الاستخدامات للذين لديهم مجموعة متنوعة من الأجهزة، وتعمل الميزات الاجتماعية المتميزة للخدمة، مثل القدرة على رؤية ما يستمع إليه الأصدقاء في الوقت الفعلي، على إثراء عملية اكتشاف الموسيقى، يُعد Spotify الخيار المفضل للمستخدمين الذين يقدرون هذه الجوانب الاجتماعية والاكتشافية بشكل كبير، بالإضافة إلى أولئك الذين يقدرون خيار الطبقة المجانية المدعومة بالإعلانات.