إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين Apple Music وspotify

(MENAFN
- Youm7) تهيمن Apple Music وSpotify بأغلبية ساحقة على مساحة بث الموسيقى في العالم، لكن الخدمتين تقدمان تجارب مختلفة بشكل مدهش على الرغم من أسعارهما التنافسية، من خلال السطور المقبلة نعقد مقارنة بين Apple Music وSpotify لمعرفة الأفضل،
على الرغم من أن Spotify كان موجودًا منذ فترة أطول من Apple Music، إلا أن كلتا الخدمتين تم اعتمادهما الآن على نطاق واسع جدًا، وتمتلك Apple Music وSpotify مكتبات مماثلة تضم أكثر من 100 مليون أغنية، مع ميزات مثل قوائم التشغيل المخصصة، وكلمات الأغاني المباشرة، والتعاون، ودعم SharePlay، مما يزيد من صعوبة الاختيار بينهما.
تتميز كل من Apple Music وSpotify بمكتبات موسيقية واسعة النطاق، وميزات تخصيص متطورة، ونماذج اشتراك قابلة للمقارنة، ولكن الفروق الدقيقة في عروضهم تلبي احتياجات جماهير مختلفة قليلاً، عند الاختيار بين الخدمات، يجب عليك أن تقرر أي من المجموعتين التاليتين تنتمي إليها.
تقدم Apple Music تجربة استماع سلسة وغنية بالميزات لمستخدمي أجهزة Apple، مما يوفر مزايا خاصة لأولئك الذين هم جزء لا يتجزأ من نظام Apple البيئي، تعتبر الخدمة جذابة بشكل خاص لعشاق الموسيقى وأولئك الذين يستثمرون في الصوت عالي الجودة، وذلك بفضل ميزات مثل Lossless Audio وSpatial Audio، ويوفر محتوى Apple Music الحصري، مثل برامج الراديو الحية وتطبيق Apple Music Classical، قيمة فريدة لأولئك الذين يبحثون عن أكثر من مجرد مكتبة موسيقية واسعة، Apple Music هو الخيار المفضل للمستخدمين الذين يقدرون راحة تكامل Siri، وإدارة المكتبة التقليدية، والقدرة على دمج مكتبة الموسيقى الخاصة بهم مع خدمة البث، والذين ربما يكونون مشتركين بالفعل في خدمات Apple الأخرى، مما يجعل حزمة Apple One خيارًا رائعًا.
من ناحية أخرى، تتفوق Spotify في اكتشاف الموسيقى ومشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن خوارزمياتها المتطورة التي تعمل على تشغيل ميزات مثل Discover Weekly وRelease Radar لا مثيل لها في عرض موسيقى جديدة مصممة خصيصًا لتناسب أذواق المستمع، وإن تصميم Spotify متعدد المنصات وتوافقه مع مجموعة واسعة من الأجهزة يجعله خيارًا متعدد الاستخدامات للذين لديهم مجموعة متنوعة من الأجهزة، وتعمل الميزات الاجتماعية المتميزة للخدمة، مثل القدرة على رؤية ما يستمع إليه الأصدقاء في الوقت الفعلي، على إثراء عملية اكتشاف الموسيقى، يُعد Spotify الخيار المفضل للمستخدمين الذين يقدرون هذه الجوانب الاجتماعية والاكتشافية بشكل كبير، بالإضافة إلى أولئك الذين يقدرون خيار الطبقة المجانية المدعومة بالإعلانات.
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