كيف تُحدث التقنيات الجديدة من ناسا ثورة في عالمنا؟.. اعرف التفاصيل

MENAFN - Youm7) كشف تقرير Spinoff السنوي الصادر عن ناسا مساهمات الوكالة في نقل التكنولوجيا، ويسلط الضوء على الابتكارات التي تم تطويرها لاستكشاف الفضاء والتي تفيد الحياة اليومية على الأرض، وفقًا لموقع scitechdaily.

وبينما تبتكر ناسا من أجل مصلحة الجميع، فإن ما تطوره الوكالة للاستكشاف لديه القدرة على التطور إلى تقنيات أخرى ذات استخدام أوسع على الأرض، وتم تسليط الضوء على العديد من هذه الأمثلة في كتاب Spinoff السنوي الصادر عن ناسا، بما في ذلك العشرات من الابتكارات الطبية التي تدعمها ناسا، بالإضافة إلى التطورات الأخرى.

يعرض تقرير هذا العام، 2024 Spinoff الصادر عن وكالة ناسا، العديد من التقنيات التجارية التي تستخدم خبرة الوكالة في البحث والتطوير للتأثير على الحياة اليومية، بما في ذلك:

تقنية "الجنيحات الرقمية" لتوجيه الطائرات والتي تتيح زيادة كفاءة استهلاك الوقود ورحلات أكثر سلاسة.تصميمات مكابح قرصية أخف وزنًا وأكثر متانة تنتج غبارًا أقل من مكابح الأقراص التقليدية.برامج كمبيوتر لمساعدة الشركات والمجتمعات على التعامل مع الكوارث الطبيعية مثل حرائق الغابات والتعافي منها.طرق طباعة ثلاثية الأبعاد جديدة لتصنيع محركات الصواريخ وأجزاء الألومنيوم الكبيرة الأخرى بشكل إضافي.

قال مدير ناسا بيل نيلسون: "بينما نواصل دفع حدود جديدة والقيام بما لا يمكن تصوره، فإن علماء ومهندسي ناسا يبتكرون ويطورون التقنيات باستمرار، جزء مهم من مهمتنا هو وضع هذه التطورات بسرعة في أيدي الشركات ورجال الأعمال الذين يمكنهم استخدامها لتنمية أعمالهم، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز الاقتصاد، ورفع نوعية الحياة للجميع".

وتشمل الابتكارات الطبية أول منظار مفصلي لاسلكي - وهو أنبوب صغير يحمل كاميرا يتم إدخالها إلى الجسم أثناء الجراحة - للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، التي استفادت من خبرة وكالة ناسا في مجال البدلات الفضائية وبطاريات الأقمار الصناعية، نشأت تقنيات تشخيص الأمراض مثل فيروس كورونا والتهاب الكبد والسرطان أيضًا من استكشاف الفضاء والمساعي العلمية التي تقوم بها وكالة ناسا.

تشمل أبرز الأحداث الإضافية لعام 2024 التطورات في إطار حملة Artemis التابعة لناسا، مثل كاميرا فيديو صغيرة وقوية تستخدم لتحسين سلامة الطائرات وطريقة جديدة لاكتشاف العيوب أو الأضرار في المواد المركبة، وفي الوقت نفسه، تعرض قصة فرعية أخرى تفاصيل أحدث فوائد تكنولوجيا خلايا الوقود التي تم إنشاؤها منذ أكثر من 50 عامًا لشركة أبولو، والتي تستعد الآن لدعم شبكات الطاقة الأرضية القائمة على الطاقة المتجددة.

وقال دانييل لوكني، المدير التنفيذي لبرنامج نقل التكنولوجيا في مقر ناسا في واشنطن: "باعتبارنا أطول برنامج مستمر لناسا، فإننا نواصل زيادة عدد التقنيات التي نرخصها عامًا بعد عام مع تبسيط مسار التطوير من الحكومة إلى القطاع التجاري، وتثبت قصص نجاح التسويق هذه باستمرار فوائد تحويل تقنيات الوكالات إلى أيدي القطاع الخاص، حيث يتم تحقيق التأثيرات الحقيقية".