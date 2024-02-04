ناسا وسبيس إكس يحددان التاريخ المستهدف لإطلاق Crew-8 التاريخي

(MENAFN
- Youm7) تستهدف وكالة ناسا وSpaceX إطلاق مهمة Crew-8 التابعة للوكالة إلى محطة الفضاء الدولية في موعد لا يتجاوز يوم الخميس 22 فبراير، وتستمر معالجة أجهزة Crew-8 والأنظمة الأرضية للمركبة الفضائية SpaceX Dragon وصاروخ Falcon 9، حيث أكملت فرق العمليات مؤخرًا تدريب الطاقم استعدادًا للإطلاق، وفقاً لموقع scitechdaily.
رواد فضاء ناسا ماثيو دومينيك، القائد؛ مايكل بارات، وستسافر أخصائية المهمة جانيت إيبس، بالإضافة إلى اختصاصي مهمة رائد الفضاء في روسكوزموس ألكسندر جريبنكين، إلى المختبر المداري على متن Crew-8 لبدء إقامة لمدة ستة أشهر تقريبًا والتي ستشمل مهام بحثية وتشغيلية.
مركبة التنين الفضائية: التحضير للرحلة الخامسة
سوف يطير Crew-8 إلى المحطة الفضائية على متن المركبة الفضائية Drago ، المسماة Endeavour، والتي تخضع حاليًا للتجديد لرحلتها الخامسة، ودعمت مركبة Dragon الفضائية سابقًا طائرات Demo-2 وCrew-2 وCrew-6 التابعة لناسا، بالإضافة إلى رحلات Axiom Mission 1 التابعة لشركة Axiom Space من وإلى المختبر المداري، كجزء من عملية التجديد، قامت الفرق بتركيب مكونات جديدة مثل الدرع الحراري، والمظلات، وألواح الكبسولة، ومحركات Draco، ومخروط الأنف.
أكملت شركة SpaceX مؤخرًا فحوصات نظام الدفع الخاص بمركبة Dragon في منشأة المعالجة التابعة للشركة في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، ستقوم الفرق قريبًا بوضع Dragon على صندوقها قبل نقل المركبة الفضائية إلى حظيرة SpaceX في Launch Complex 39A في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا للتكامل مع الصاروخ.
فالكون 9: التحضير للرحلة الأولى مع الطاقم 8
وفي الوقت نفسه، تقوم الفرق أيضًا بإعداد معزز Falcon 9 الذي سيقوم بأول رحلة له على متن Crew-8، وأكمل المعزز مؤخرًا اختبار المرحلة وسيخضع للتجميع النهائي في حظيرة SpaceX في Launch Complex 39A قبل رفيق Dragon وFalcon 9، وبمجرد اكتمال جميع فحوصات نظام الصواريخ والمركبات الفضائية، سيتم لف المجموعة المدمجة إلى المنصة ورفعها إلى الوضع الرأسي لإجراء اختبار إطلاق ثابت قبل الإطلاق.
كجزء من برنامج الطاقم التجاري التابع للوكالة، تعد Crew-8 هي مهمة الرحلات الفضائية البشرية التاسعة التي تدعمها مركبة الفضاء SpaceX Dragon ومهمة تناوب الطاقم الثامنة إلى المحطة الفضائية منذ عام 2020 لناسا.
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