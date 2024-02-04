ناسا وسبيس إكس يحددان التاريخ المستهدف لإطلاق Crew-8 التاريخي

MENAFN - Youm7) تستهدف وكالة ناسا وSpaceX إطلاق مهمة Crew-8 التابعة للوكالة إلى محطة الفضاء الدولية في موعد لا يتجاوز يوم الخميس 22 فبراير، وتستمر معالجة أجهزة Crew-8 والأنظمة الأرضية للمركبة الفضائية SpaceX Dragon وصاروخ Falcon 9، حيث أكملت فرق العمليات مؤخرًا تدريب الطاقم استعدادًا للإطلاق، وفقاً لموقع scitechdaily.

رواد فضاء ناسا ماثيو دومينيك، القائد؛ مايكل بارات، وستسافر أخصائية المهمة جانيت إيبس، بالإضافة إلى اختصاصي مهمة رائد الفضاء في روسكوزموس ألكسندر جريبنكين، إلى المختبر المداري على متن Crew-8 لبدء إقامة لمدة ستة أشهر تقريبًا والتي ستشمل مهام بحثية وتشغيلية.

مركبة التنين الفضائية: التحضير للرحلة الخامسة

سوف يطير Crew-8 إلى المحطة الفضائية على متن المركبة الفضائية Drago ، المسماة Endeavour، والتي تخضع حاليًا للتجديد لرحلتها الخامسة، ودعمت مركبة Dragon الفضائية سابقًا طائرات Demo-2 وCrew-2 وCrew-6 التابعة لناسا، بالإضافة إلى رحلات Axiom Mission 1 التابعة لشركة Axiom Space من وإلى المختبر المداري، كجزء من عملية التجديد، قامت الفرق بتركيب مكونات جديدة مثل الدرع الحراري، والمظلات، وألواح الكبسولة، ومحركات Draco، ومخروط الأنف.

أكملت شركة SpaceX مؤخرًا فحوصات نظام الدفع الخاص بمركبة Dragon في منشأة المعالجة التابعة للشركة في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، ستقوم الفرق قريبًا بوضع Dragon على صندوقها قبل نقل المركبة الفضائية إلى حظيرة SpaceX في Launch Complex 39A في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا للتكامل مع الصاروخ.

فالكون 9: التحضير للرحلة الأولى مع الطاقم 8

وفي الوقت نفسه، تقوم الفرق أيضًا بإعداد معزز Falcon 9 الذي سيقوم بأول رحلة له على متن Crew-8، وأكمل المعزز مؤخرًا اختبار المرحلة وسيخضع للتجميع النهائي في حظيرة SpaceX في Launch Complex 39A قبل رفيق Dragon وFalcon 9، وبمجرد اكتمال جميع فحوصات نظام الصواريخ والمركبات الفضائية، سيتم لف المجموعة المدمجة إلى المنصة ورفعها إلى الوضع الرأسي لإجراء اختبار إطلاق ثابت قبل الإطلاق.

كجزء من برنامج الطاقم التجاري التابع للوكالة، تعد Crew-8 هي مهمة الرحلات الفضائية البشرية التاسعة التي تدعمها مركبة الفضاء SpaceX Dragon ومهمة تناوب الطاقم الثامنة إلى المحطة الفضائية منذ عام 2020 لناسا.