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اشتداد المعارك في بورما قرب حدود بنغلادش

2/4/2024 11:20:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اشتدت المعارك في بورما قرب حدود بنغلادش أمس حيث تحدث سكان مذعورون عن رصاص عبر الحدود فيما قال مسعفون يعالجون المرضى والحكومة إن بعض الحراس فروا بحثا عن ملجأ.
وأفادت منظمة أطباء بلا حدود ان مسعفيها في كوكس بازار «استقبلوا عددا كبيرا من المرضى، بعد القتال على الحدود بين بنغلادش وبورما».
وأضافت انه مساء امس تم إدخال 17 مريضا إلى مستشفى كوتوبالونغ لتلقي العلاج.
وقال وزير الداخلية البنغلادشي أسد الزمان خان إن 14 من عناصر الحدود في ولاية راخين البورمية المجاورة «دخلوا أراضينا للاحتماء» قبل تقدم مقاتلي جيش أراكان.
لكن القناة 24 الخاصة في بنغلادش قالت إن عدد الحراس أكبر مشيرة إلى أن 66 عنصرا على الأقل لجأوا إلى مكان آمن، بينهم 10 مصابون بالرصاص.
وأوضح خان للصحافيين في دكا أن «جيش اراكان استولى على العديد من مناطق ولاية راخين واحدة تلو أخرى».
وقال «بحسب معلوماتنا، هم يتقدمون».
وشهدت أجزاء من بورما قرب الحدود البالغ طولها 270 كيلومترا مع بنغلادش وكذلك الهند المجاورة إلى الشمال، اشتباكات متكررة منذ نوفمبر حين أنهى مقاتلو جيش اراكان وقف إطلاق النار الذي كان صامدا إلى حد كبير عند انقلاب عام 2021.

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