Monday, 05 February 2024 09:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحزب الحاكم في زيمبابوي يفوز بغالبية الثلثين في البرلمان بعد انتخابات فرعية

2/4/2024 11:20:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فاز الحزب الحاكم في زيمبابوي بغالبية الثلثين في البرلمان، وبات قادرا على تعديل الدستور وإطالة فترة حكم الرئيس إيمرسون منانغاغوا، وفق نتائج انتخابات فرعية نشرت أمس.
وحقق حزب «الاتحاد الوطني الأفريقي لزيمبابوي ـ الجبهة الوطنية» فوزا ساحقا في انتخابات أجريت أمس الاول في ست دوائر بعدما أقيل ستة نواب معارضون في مناورة سياسية وصفتها المعارضة بأنها احتيالية.
وقال رئيس مفوضية الانتخابات في زيمبابوي رودني كيوا في تصريح لوكالة فرانس برس إن «الانتخابات جرت بصورة جيدة. وفاز الاتحاد الوطني الإفريقي لزيمبابوي ـ الجبهة الوطنية في الدوائر الست كلها. أؤكد هذا الأمر».
وهذه هي المرة الثانية التي تجرى فيها انتخابات برلمانية فرعية في زيمبابوي منذ اندلاع أزمة سياسية شرذمت المعارضة وقد تعزز مكانة منانغاغوا البالغ 81 عاما.
ويحذر محللون ونشطاء في المعارضة من أن الاتحاد الوطني الإفريقي لزيمبابوي ـ الجبهة الوطنية بات قادرا على ترجمة غالبية الثلثين (حصد 190 مقعدا من أصل 280، مع مقعدين شاغرين) لإلغاء البند الدستوري الذي يحصر الولايات الرئاسية المتتالية باثنتين، لتمكين منانغاغوا من الترشح لولاية ثالثة على التوالي.
وكانت قد شغرت المقاعد الستة في البرلمان بعدما أقال الأمين العام بالوكالة لحزب «تحالف المواطنين من أجل التغيير» المعارض سينغيزو تشابانغو النواب الستة من الحزب.
وندد مناصرو المعارضة بالخطوة، متهمين تشابانغو بأنه دمية بيد الاتحاد الوطني الأفريقي لزيمبابوي ـ الجبهة الوطنية، وبأنه تم فرضه بالقوة على «تحالف المواطنين من أجل التغيير» لعرقلة هذا الحزب ومنح الحزب الحاكم غالبية تضمن استمرار حكم منانغاغوا.
وقال أوبرت ماساراوري المتحدث باسم «تحالف الأزمة في زيمبابوي» وهو منظمة للمجتمع المدني، إن «الحزب الحاكم برهن أن شيئا لن يوقفه في سعيه من أجل دولة الحزب الأوحد والرئيس الأقوى».

MENAFN04022024000130011022ID1107808845

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث