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حزب عمران خان يتحدى انقطاع الإنترنت في باكستان للدفع قدما بحملته الانتخابية

2/4/2024 11:20:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعاد حزب «حركة إنصاف» بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان تعريف الحملة الانتخابية في باكستان بتنظيمه تجمعات انتخابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي واستخدامه الذكاء الاصطناعي، في محاولة لتجاوز حملة القمع ضده حتى عبر الانترنت.
وتنظّم الدولة الواقعة في جنوب آسيا والتي يتخطى عدد سكانها 240 مليون نسمة انتخابات عامة في الثامن من فبراير، لكن منظمات حقوقية تشكك في مصداقيتها على خلفية الحملة ضد حزب خان.
ومنع الحزب من تنظيم مسيرات، وقُيدت وسائل الاعلام الخاضعة لرقابة شديدة في تغطيتها للمعارضة، ما دفع حملة الحزب الانتخابية بأكملها إلى الانترنت تقريبا.
في سوق الكترونيات مزدحمة في مدينة روالبندي، قال عمران عزيز (18 عاما) الذي سينتخب للمرة الأولى في تصريح لوكالة فرانس برس «يمكنهم حظر ما يريدون، يمكنهم حظر يوتيوب وتيك توك، أي شيء يريدونه، لكن صوتنا لعمران خان».
وسجلت منظمة «بايتس فور أول» الباكستانية التي تراقب حرية الإنترنت عمليات إغلاق لوسائل التواصل الاجتماعي الشهر الماضي- وانقطاع الوصول إلى كل من تيك توك وفيسبوك وانستغرام ويوتيوب خلال بث مباشر لحزب «حركة إنصاف»، فيما نسبت الحكومة الأمر إلى «مشاكل تقنية».
كما تم حجب الموقع الإلكتروني الرئيسي التابع للحزب الشهر الماضي. وبعدها بساعات ظهر موقع مشابه تقريبا- لكنه كان يحتوي على معلومات مضللة تهدف إلى إرباك الناخبين.
وهذه الأساليب ليست جديدة، واستخدمها خان أيضا عندما كان في السلطة. ولكن النشطاء يقولون إن حجم الحملة «غير مسبوق».
وتم حجب المواقع الإلكترونية التابعة لـ«حركة إنصاف» بما في ذلك البوابة الرسمية التي تدرج مرشحي الحزب في جميع أنحاء البلاد.
وظهر موقع مشابه بعنوان إلكتروني مختلف قليلا على الشبكة بعدها بساعات، ويحتوي على معلومات مضللة عن المرشحين، ويوجه الناخبين للإدلاء بأصواتهم لممثلي الأحزاب الأخرى.
وأكد نشطاء حزب «حركة إنصاف» لفرانس برس أنهم تمكنوا من تعطيل الموقع المزيف لكن صفحة مرشحهم على الإنترنت لاتزال محظورة.
وتضرر الحزب بالفعل وتعرض لعرقلة انتخابية مع خسارته الشهر الماضي معركة أساسية في المحكمة العليا في البلاد للاحتفاظ برمزه الانتخابي وهو مضرب الكريكت، في انتخابات الشهر المقبل.
ولطالما استخدم حزب «حركة إنصاف» المنتمي إليه نجم الكريكت الدولي السابق مضرب الكريكت رمزا انتخابيا لتمكين الناخبين من الاقتراع له في بلد يبلغ فيه معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 58% فقط، وفق بيانات البنك الدولي.
وعلى الرغم من ذلك، يبقى الحزب متقدما على منافسيه عندما يتعلق الأمر بالتواصل عبر الإنترنت مع الشباب الباكستاني ويستمع عشرات الملايين إلى بثه المباشر.
كما أصبح الحزب أيضا أول من يستخدم تقنية استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي، حيث أطلقوا خطابا جديدا لخان المسجون.
وترى رامشا جاهانقير، وهي صحافية في مجال التكنولوجيا أن الحزب «لديه تطبيقات وخطابات عبر الإنترنت ونظم جلسة على تيك توك وهذا أمر غير مسبوق، على الأقل في باكستان».
وأضافت أن الحزب «قادر على الابتكار» موضحة أن جهود الرقابة التي تنفذها الحكومة ليس لها تأثير يذكر على شعبية الحزب، كونه يتمتع بالذكاء الكافي للوصول إلى ناخبيه.
ويوافقها الرأي مدير منظمة «بايتس فور أول» شهزاد أحمد، مشيرا إلى أنه في بلد يضم أكثر من 70 مليون مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي ومتوسط عمر أقل من 21 عامًا، فإن «عمليات الإغلاق هذه تؤدي إلى نتائج عكسية».
وبحسب أحمد فإن الشبان «يسارعون إلى تبني تقنيات جديدة للتحايل على قطع الانترنت» مشيرا إلى استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية.
ويعتمد المرشحون المستقلون والمحدودو الموارد على وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض دعائية، وتضرروا أيضا من انقطاع الإنترنت.

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