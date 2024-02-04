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السنغال احتجاجات للمعارضة رفضا لتأجيل الانتخابات الرئاسية

2/4/2024 11:20:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعت المعارضة في السنغال إلى التظاهر في العاصمة دكار وتعتزم إطلاق الحملة الانتخابية في موعدها، رافضة اعلان الرئيس ماكي سال تأجيل استحقاق الاقتراع الرئاسي، الذي كان مقررا في 25 الجاري، في قرار غير مسبوق أثار استياء كبيرا.
وأطلق رجال الدرك السنغاليون قنابل الغاز المسيل للدموع في دكار على مئات الأشخاص الذين تجمعوا للاحتجاج على تأجيل الانتخابات الرئاسية، حسبما أفاد صحافي في وكالة «فرانس برس».
وتجمع رجال ونساء من جميع الأعمار على أحد الطرق الرئيسية بالعاصمة، بناء لدعوة العديد من المرشحين.
وأثار الإعلان، الذي صدر في ضوء الأزمة السياسية، عن الرئيس المنتخب عام 2012 واعيد انتخابه عام 2019، قلقا في الخارج.
ومرة اخرى، يغرق هذا البلد المعروف بأنه يشكل عامل استقرار في افريقيا، في المجهول بعدما شهد حلقات من الاضطرابات الدامية منذ عام 2021.
وأعلن العديد من مرشحي المعارضة أنهم سيتجاهلون قرار الرئيس سال ويواصلون إطلاق حملتهم الانتخابية.
وقال المتحدث باسم المعارضة الشيخ تيديان يوم لإذاعة «آر إف إم» الخاصة «نرفض المرسوم الذي يؤجل الانتخابات الرئاسية. نطلب من جميع السنغاليين الانضمام الينا في مسيرة» في دكار.
ودعا المعارض السنغالي خليفة سال، أحد المرشحين الرئيسيين في الاقتراع، كل البلاد لـ «التصدي» لقرار تأجيل الاقتراع.
من جهته، أكد الاتحاد الأوروبي أن تأجيل الانتخابات الرئاسية يؤدي إلى «فترة من الغموض» في البلاد، داعيا إلى إجراء الانتخابات «في أقرب فرصة».
ودعت فرنسا السنغال إلى تبديد «الشكوك» الناجمة عن التأجيل لتنظيم الاقتراع «في أقرب فرصة».
بدورها، دعت الولايات المتحدة الأطراف السياسية إلى «المساهمة سلميا في تحديد موعد جديد وشروط جديدة لانتخابات حرة ونزيهة».
وأعربت منظمة «إكواس» عن قلقها وطلبت من السلطات العمل على تحديد موعد جديد بسرعة.
وكان الرئيس السنغالي قد اعلن قبل ساعات من بدء الحملة رسميا إلغاء المرسوم الذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 الجاري.
وهي المرة الأولى منذ عام 1963 يتم فيها تأجيل الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام المباشر في السنغال، وهي دولة لم تشهد قط انقلابا، وهو أمر نادر في القارة الأفريقية.
إلى ذلك، يجتمع النواب الاثنين لبحث مشروع القانون الذي قدمه المرشح والمعارض كريم واد لتأجيل الانتخابات الرئاسية ستة أشهر. ويجب ان يحصل النص على موافقة غالبية النواب الـ 165 للمصادقة عليه.

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