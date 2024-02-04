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رئيسة وزراء إيرلندا الشمالية تتوقع إجراء استفتاء على التوحيد

2/4/2024 11:20:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقعت رئيسة وزراء إيرلندا الشمالية الجديدة ميشيل أونيل أمس إجراء استفتاء على توحيد إيرلندا خلال السنوات الـ 10 المقبلة، وذلك في مقابلة بثت غداة توليها التاريخي لرئاسة الحكومة المحلية.
وبعد عامين من الشلل السياسي، أصبحت زعيمة حزب «شين فين» في المقاطعة البريطانية البالغة 47 عاما أول جمهورية مؤيدة لإعادة توحيد إيرلندا تتولى رئاسة الوزراء في إيرلندا الشمالية.
وقالت أونيل في مقابلة بثتها قناة سكاي نيوز أمس: «انتخابي رئيسة للوزراء يظهر التغيير الذي يحدث في هذه الجزيرة». وأضافت: «يمكننا تقاسم السلطة» بين الجمهوريين والوحدويين المؤيدين لإبقاء إيرلندا الشمالية ضمن المملكة المتحدة.
وتابعت: «يمكننا أن نجعل الحكم مستقرا، ويمكننا العمل معا كل يوم بشأن الخدمات العامة، وكذلك تحقيق تطلعات مشروعة».
وأجابت أونيل إيجابا عندما سئلت عما إذا كانت «تتوقع إجراء استفتاء حول توحيد الجزيرة في السنوات الـ 10 المقبلة». وقالت: «نعم. أعتقد أننا في عقد من الفرص». وأضافت: «هناك أوضاع كثيرة تغير القاعدة القديمة وطبيعة الدولة، وحقيقة أنه لم يكن من المفترض أبدا أن يصبح جمهوري قومي رئيسا للوزراء». واعتبرت أونيل أن «كل هذا يشير إلى التغيير».
ونشرت الحكومة البريطانية من جانبها وثيقة معلنة أنها «لا ترى أي احتمال واقعي» لإجراء مثل هذا الاستفتاء. واعتبرت أن مستقبل إيرلندا الشمالية «مؤكد خلال العقود المقبلة» داخل المملكة المتحدة.
في مايو 2022 تصدر حزب «شين فين» القومي الانتخابات المحلية في إيرلندا الشمالية، محققا تحولا غير مسبوق في تاريخه، بعدما كان واجهة سياسية للجيش الجمهوري الإيرلندي، لكن عرقلة «الحزب الوحدوي الديموقراطي» لعمل السلطات منع ميشيل أونيل من تولي منصبها.
وتعطلت المؤسسات في إيرلندا الشمالية طوال عامين بسبب مقاطعة الوحدويين التابعين لـ «الحزب الوحدوي الديموقراطي» عملها، اعتراضا على الترتيبات التجارية مع الاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد بريكست والتي اعتبروها تهديدا لمكانة إيرلندا الشمالية كجزء من المملكة المتحدة.
وأدت المقاطعة إلى شلل البرلمان والسلطة التنفيذية المحلية في إيرلندا الشمالية، حيث يتقاسم السلطة جمهوريون مؤيدون لإعادة التوحيد مع جمهورية إيرلندا المجاورة، و«الحزب الوحدوي الديموقراطي» (دي يو بي) المحافظ المتشدد المؤيد بشدة للبقاء ضمن المملكة المتحدة.
لكن في نهاية المطاف توصل «الحزب الوحدوي الديموقراطي» بزعامة جيفري دونالدسون إلى اتفاق مع الحكومة البريطانية في هذا الشأن، من دون أن يحظى هذا القرار بإجماع داخل حزبه.
وأنهى اتفاق الجمعة العظيمة للسلام الموقع في 10 أبريل 1998 نزاعا داميا استمر 3 عقود مخلفا 3500 قتيل في إيرلندا الشمالية، ونص على تقاسم الحكم فيها.

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