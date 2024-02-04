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احتجاجات في تكساس على تدفق المهاجرين عبر الحدود المكسيكية

2/4/2024 11:20:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحتشد في تكساس مئات الأميركيين الذين جاؤوا بشاحنات ومنازل متنقلة ويعرفون عن أنفسهم بـ «جيش الله»، منذ أيام على طول الحدود مع المكسيك للاحتجاج على ما يسمونه «غزو» المهاجرين.
على إحدى المركبات التي وصلت إلى مزرعة في كيمادو وهي قرية في تكساس يبلغ عدد سكانها 162 نسمة تتميز بمنازل ريفية منتشرة وسط الوادي، حيث يتدفق نهر ريو غراندي، الحدود الطبيعية بين الولايات المتحدة والمكسيك، كتب «انضموا إلى معركة الله».
ويعبر آلاف المهاجرين هذا النهر كل شهر، ويقومون برحلات طويلة من الأميركيتين الوسطى والجنوبية بحثا عن حياة أفضل في الولايات المتحدة.
وقال روبين فورزانو (43 عاما) الذي كان يحرس مدخل مزرعة كيمادو، حيث كان يتجمع المتظاهرون لوكالة فرانس برس «الهجرة على الحدود خارجة عن السيطرة. نحن نتعرض للغزو وعلينا السيطرة على ما يحدث».
وتعد قضية الهجرة موضوعا أساسيا في حملات الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وهي مسألة يريد مكافحتها بشدة الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الأوفر حظا لترشيح الحزب الجمهوري والذي سيواجه على الأرجح الرئيس الديموقراطي الحالي جو بايدن في نوفمبر.
وتحديدا على ضفتي نهر ريو غراندي، قرر الناشطون الذين يصفون أنفسهم بـ «نحن، الشعب» في ترديد للكلمات الأولى من ديباجة الدستور الأميركي، أن يتجمعوا.
وقبل أيام قليلة، أكد أحد منظمي التظاهرة أن المشاركين يشكلون «جيش الله».
وتحت شعار «لنستعد حدودنا»، جاؤوا في قوافل من مناطق مختلفة من البلاد وهم يعتزمون التخييم حول بلدات حدودية.
وحملت العديد من المركبات لافتات تدعم ترامب المرشح الجمهوري أو تنتقد بايدن من بينها «الجنة لها جدران، والجحيم لها حدود مفتوحة».
منطقة منكوبة
وقال مارتي بيرد (73 عاما) وهو من أنصار ترامب لوكالة فرانس برس في إيغل باس المجاورة «الناس في المكسيك أشخاص رائعون، أنا أحبهم».
وأضاف: «لكن يبدو أنه بمجرد وصولهم إلى هنا.. يصبحون غاضبين.. يسرقون ويقومون بعمليات سطو».
وتقع مدينة إيغل باس في قلب معركة قانونية بين إدارة بايدن وحاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت، إذ يتحدى أبوت، وهو مؤيد صريح لترامب، إدارة بايدن ويتهمها بـ «التقاعس المتعمد» في مواجهة التدفق القياسي للمهاجرين على الحدود في الأشهر الأخيرة.
وتشكل الأسلاك الشائكة التي وضعتها سلطات تكساس قرب إيغل باس الحدودية موضوع معركة قانونية مع الحكومة الفيدرالية.
بالإضافة إلى ذلك، أثار تسلم الحرس الوطني في تكساس حصرا منذ 11 يناير مراقبة قطاع رئيسي من إيغل باس المتاخمة لنهر ريو غراندي، جدلا بين تكساس والإدارة الديموقراطية.
لكن لا يشعر الجميع بالرضا عن وصول هذه القوافل من المتظاهرين.
فقد تحدث جيسي فوينتيس الذي يؤجر قوارب كاياك على النهر، عن «منطقة منكوبة».
وقال لوكالة فرانس برس إن: «مجموعات معينة تدعي أنها جيش الله تأتي إلى مجتمعنا لنشر الكراهية.. أنا قلق لأننا لسنا كذلك».

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