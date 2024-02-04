بايدن سأوجه باتخاذ تدابير إضافية ضد الحرس الثوري الإيراني إذا دعت الضرورة

MENAFN - Al-Anbaa) قال الرئيس الاميركي جو بايدن إن الضربات الاميركية الاخيرة في سورية والعراق هدفت إلى ردع الحرس الثوري الإيراني والميليشيات المدعومة منه.وأضاف بايدن، في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب الأميركي، ان الضربات في سورية والعراق نفذت بطريقة تحد من مخاطر التصعيد، وهي تهدف إلى إضعاف وتعطيل الهجمات ضد الولايات المتحدة وشركائنا.وتابع: نفذنا الضربات لردع الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له.وحذر الرئيس الاميركي من أنه سيوجه الجيش باتخاذ تدابير إضافية ضد الحرس الثوري الإيراني إذا دعت الضرورة.

ومن جهته أكد مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ان الرئيس جو بايدن مصمم على الرد بقوة على اي اعتداءات على الجنود أو المصالح الأميركية، مستدركا بأن واشنطن لا تبحث عن حرب أوسع في الشرق الأوسط.



وقال سوليفان في مقابلة مع شبكة «إن.بي.سي» الإخبارية أمس: الرئيس بايدن كان واضحا جدا منذ البداية بأنه عندما تستهدف قواتنا فسوف نرد، مشيرا إلى ان الأمر الرئاسي بالرد على الهجمات التي نتعرض لها حازم وجدي وهو ما يحدث.

وأضاف: الضربات التي بدأناها الجمعة الماضية ليست نهاية الأمر وسنشن ضربات أخرى وسنتخذ إجراءات إضافية.

وتابع: لا نستبعد شن ضربات داخل الاراضي الايرانية.

في غضون ذلك، تعهد الحوثيون بالرد على الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا اخيرا على عشرات من مواقعهم في اليمن، وذلك ردا على تواصل هجماتهم على السفن في البحر الأحمر.

وكتب المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع على منصة «إكس» أمس: «هذه الاعتداءات لن تثنينا عن موقفنا الأخلاقي والديني والإنساني المساند للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة ولن تمر بدون رد وعقاب».

من جهتها، نددت إيران بالضربات الأميركية والبريطانية الأخيرة على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن باعتبار أنها «تتعارض» مع هدف واشنطن ولندن المعلن بتجنب اندلاع نزاع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان أمس إن هذه الهجمات «تتناقض بشكل واضح مع مزاعم واشنطن ولندن المتكررة بأنهما لا تريدان أن تتسع رقعة الحرب والنزاع في المنطقة».

واتهم كنعاني الولايات المتحدة وبريطانيا بـ «تغذية الفوضى والاضطرابات وانعدام الأمن والاستقرار» عبر دعم إسرائيل في حربها ضد حماس في قطاع غزة.

وقال إن الضربات التي تستهدف الحوثيين تشكل «تهديدا للسلام والأمن الدوليين».

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا قصف عشرات الأهداف في اليمن ردا على هجمات متكررة للحوثيين على سفن في البحر الأحمر أدت إلى تعثر التجارة العالمية. وأصابت ضربات أميركية وبريطانية «36 هدفا للحوثيين في 13 موقعا في اليمن ردا على هجمات الحوثيين المستمرة ضد الشحن الدولي والتجاري وكذلك السفن الحربية التي تعبر البحر الأحمر»، وفق ما جاء في بيان للولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى قدمت الدعم للضربات.

واستهدف الهجوم «مواقع مرتبطة بمنشآت تخزين أسلحة مطمورة بعمق تابعة للحوثيين وأنظمة صواريخ ومنصات إطلاق وأنظمة دفاع جوي ورادارات» حسب البيان.

كما أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) تنفيذ ضربة جديدة ضد صاروخ مضاد للسفن تابع للحوثيين كان معدا للإطلاق باتجاه البحر الأحمر.

وأفادت «سنتكوم» في بيان بأن قواتها نفذت الضربة ضد الصاروخ الذي كان «معدا للإطلاق ضد سفن في البحر الأحمر» بعدما اعتبرت أنه «يمثل خطرا وشيكا» على السفن العسكرية والتجارية في المنطقة.

وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن الضربات «هدفها أن تعطل وتضعف بشكل أكبر قدرات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على شن هجماتهم المتهورة والمزعزعة للاستقرار».

بدوره، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون لصحيفة «صنداي تايمز»: «نحن بحاجة إلى إرسال أوضح إشارة ممكنة إلى إيران مفادها أن ما يفعلونه عبر وكلائهم غير مقبول».



