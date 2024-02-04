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قتلى في هجمات قبلية بأبيي المتنازع عليها بين الخرطوم وجوبا

2/4/2024 11:20:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قتل 19 شخصا على الاقل، بينهم عامل إغاثة، في هجمات ذات دوافع قبلية في منطقة أبيي الحدودية المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان.
وتدور اشتباكات منتظمة في أبيي التي لم يتم حل وضعها منذ استقلال جنوب السودان عام 2011 ووضعها تحت حماية الأمم المتحدة.
ووقعت اشتباكات بين قبيلتين من إثنية الدينكا، وهما: قبيلة نقوك التي تعيش في أبيي وقبيلة تويج من ولاية واراب المجاورة، خلفت 54 قتيلا بينهم اثنان من قوات حفظ السلام الأممية، و64 جريحا.
وقالت الهيئة الإدارية لمنطقة أبيي إن «الهجمات الأخيرة ضد المدنيين أسفرت عن خسائر في الأرواح وحرق أسواق ونهب ممتلكات وسطو على الماشية. وارتفعت الحصيلة إلى 19 قتيلا و18 مصابا».
وأضافت الهيئة أنه قتل شخص السبت الفائت في هجوم و«خطف» ثلاثة آخرون، كما قتل 18 آخرون الأحد «بينهم أربع نساء وثلاثة أطفال وعامل إنساني في منظمة أطباء بلا حدود» و«جرح 18 بينهم ثلاث نساء وطفلان» في هجمات نفذها شباب من قبيلة تويج وميليشيا مسلحة.
كما شددت على أن «هذه الدورة من الهجمات المنسقة تتعارض مع الأمر الرئاسي الذي يدعو إلى حل سلمي للنزاع الطائفي بين قبيلتي دينكا نقوك وتويج في ولاية واراب».
وبدأ النزاع بين قبيلتي تويج ونقوك، وكلاهما من أكبر قبائل إتنية الدينكا، في عام 2022 بسبب خلافات بشأن الأراضي في منطقة تقع على حدود إقليم أبيي وولاية واراب.
وفي يناير المنصرم، دعا رئيس جنوب السودان سلفا كير إلى وقف إطلاق النار، بعد أشهر على مقتل 32 شخصا على الأقل في اشتباكات بين القبيلتين في نوفمبر الماضي.

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