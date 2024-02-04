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إسرائيل تزعم مداهمة مجمع لـ حماس استخدم للتدريب على هجوم 7 أكتوبر

2/4/2024 11:20:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال الجيش الاسرائيلي إن قواته داهمت منشأة تدريب تابعة لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، حيث حضر عناصرها لهجوم 7 اكتوبر الماضي على اسرائيل.
وجاء في بيان لجيش الاحتلال أن المنشأة الواقعة في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة كانت تحتوي على نماذج لقواعد عسكرية إسرائيلية وآليات مدرعة وكذلك نقاط دخول إلى الكيبوتسات.
وداهم الجنود أيضا مكتب محمد السنوار القيادي الكبير في كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لـ «حماس».
وهو أيضا شقيق يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة والذي يعتقد أنه العقل المدبر لهجوم 7 أكتوبر.

MENAFN04022024000130011022ID1107808836

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