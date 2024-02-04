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استبعاد حاملة طائرات بريطانية من أكبر مناورات لحلف الناتو منذ الحرب الباردة

2/4/2024 11:20:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت البحرية الملكية البريطانية إن حاملة طائرات بريطانية، كان من المقرر أن تقود أضخم مناورات لحلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ الحرب الباردة، لم تبحر بسبب خلل تقني.
وبحسب البحرية البريطانية، فإن حاملة الطائرات «كوين إليزابيث» لم تبحر كما كان مقررا، مشيرة إلى أن حاملة الطائرات «برنس أوف ويلز» ستبحر بدلا منها في المناورات التي ستنظم قبالة ساحل القطب الشمالي في النرويج.
وباستبعاد حاملة الطائرات «كوين إليزابيث»، قد لا تتمكن البحرية البريطانية من نشر طائرات في البحر الأحمر كما اقترح وزير القوات المسلحة جيمس هيبي.
وتأتي هذه المناورة بمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيس حلف شمال الأطلسي، وسط تزايد هجمات الحوثيين، الذين يستهدفون سفن الشحن في البحر الذي يربط آسيا بأوروبا والولايات المتحدة.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في منتصف يناير الماضي، إن بريطانيا سترسل نحو 20 ألف جندي للمشاركة في مناورة عسكرية كبيرة لحلف «الناتو» في أوروبا في النصف الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى سفن حربية وطائرات مقاتلة.
وتشمل عملية النشر، حسبما أعلن وزير الدفاع البريطاني حينها، 20 ألف جندي من الجيش البريطاني، سيتمركزون في شرق أوروبا في الفترة من فبراير إلى يونيو 2024، بالإضافة إلى مجموعة حاملة طائرات وطائرات هجومية من طراز «إف 35 بي» وطائرات استطلاع.
وكان القائد الأعلى لـ «الناتو» في أوروبا الجنرال الأميركي كريستوفر كافولي قد قال للصحافيين إن التدريب Steadfast Defender «المدافع الصامد» سيستمر حتى أواخر مايو المقبل.
وأوضح كافولي أن التدريب يشمل وحدات من كل الدول الأعضاء الـ 31.

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