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تجربة نمو.. كيف حققت تنزانيا طفرتها وباتت تتمتع بمرونة اقتصادية؟

2/4/2024 11:20:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ينطوي التحول الاقتصادي في تنزانيا على التفاعل المعقد بين مختلف الظروف الاقتصادية والبيئية التمكينية بما في ذلك استقرار الاقتصاد الكلي، ومناخ الاستثمار المواتي، ومستوى تطوير البنية التحتية، وحالة التنمية البشرية (خاصة في التعليم والصحة) ومستوى القدرة المؤسسية.
وتستمر المؤشرات الرئيسية لأداء الاقتصاد الكلي في إظهار مرونة ملحوظة ضد الآثار المستمرة للجائحة والحرب في أوكرانيا ولكنها تظل عرضة للانتكاسات وسط تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
بعد أن تعافى قليلا إلى 4.9% في عام 2021، انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في تنزانيا مرة أخرى إلى 4.7% في عام 2022، وهو أقل من المستوى الذي وصل إليه في ذروة الجائحة، حيث عرقلت الحرب في أوكرانيا الانتعاش الاقتصادي في البلاد.
من المتوقع أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2% في عام 2023 على خلفية التحسينات المتوقعة في الظروف الاقتصادية العالمية والإصلاحات المحلية لدعم النشاط الاقتصادي والنمو الشامل في إطار ترتيب التسهيلات الائتمانية الممتدة لمدة 40 شهرا بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، لا يزال هذا المستوى من النمو أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة ومتوسط البلاد على المدى الطويل البالغ 7 و11% على التوالي، ومن غير المتوقع أن ينتعش النمو إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى نحو عام 2028.
والأمر الأكثر إثارة للقلق، هو أنه من المتوقع أن تنخفض إمكانات النمو على المدى الطويل (15 عاما) في البلاد إلى 5.7% في المتوسط جزئيا بسبب انخفاض الإنفاق على التنمية في فترة ما بعد الأزمة الأوكرانية، وهذا أقل بكثير من متوسط هدف الحكومة لنمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط البالغ 8% على النحو المنصوص عليه في خطة التنمية الخمسية الثالثة.
علاوة على ذلك، وبالنظر إلى معدل النمو السكاني المرتفع باستمرار في البلاد (2.9% في المتوسط بين عامي 2012 و2022)، فإن النمو المتوقع على المدى الطويل في البلاد لن يكون كافيا لتحقيق خفض كبير في الفقر وتحسين سبل العيش للفئات الأكثر ضعفا، وبالتالي، ازداد عدم المساواة على الرغم من النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي مع ارتفاع معامل جيني (Gini coefficient) ـ وهو من المقاييس المهمة والأكثر شيوعا في قياس عدالة توزيع الدخل القومي ـ في البلاد إلى 0.44 في عام 2021 من 0.41 في عام 2018.
كان أداء المقاييس الكلية الأخرى جيدا، ولكن أصبح من الصعب الحفاظ عليها وسط تزايد حالة عدم اليقين العالمي والمخاطر المناخية، وعلى الرغم من التسارع الحاد في التضخم العالمي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، بلغ معدل التضخم في تنزانيا ذروته عند 4.9% فقط في يناير، وتباطأ بسرعة إلى 3.6% في يونيو 2023، ويقارن هذا بشكل إيجابي بمعدلات التضخم في شرق أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعالم، والتي بلغت في المتوسط 7% و14.5% و8.5% على التوالي في عام 2022.
وفي الوقت نفسه، اتسع عجز الحساب الجاري إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي من 3.4% على خلفية ارتفاع أسعار الواردات من الغذاء والوقود، ومن المتوقع أن يظل مرتفعا في عام 2023 قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى 3.3% في عام 2024.
يجب أن يساعد برنامج الحكومة المستمر للتسهيلات الائتمانية الممتدة (ECF) مع صندوق النقد الدولي (IMF) تنزانيا على تحمل التأثير الاقتصادي للحرب في أوكرانيا بشكل أفضل، وإرساء الأساس لنمو اقتصادي أعلى ومستدام وشامل.
وقد وافقت الحكومة على اتفاق بقيمة 1.05 مليار دولار أميركي في إطار التسهيل الائتماني الممتد لصندوق النقد الدولي في يوليو 2022 مع الأغراض العامة، لاستكمال تنفيذ خطة تنزانيا للاستجابة الاجتماعية والاقتصادية والتعافي من الجائحة، حيث تم الانتهاء بنجاح من المراجعة نصف السنوية الأولى للبرنامج في أبريل 2023 بعد أن استوفت الحكومة جميع المعايير الكمية والهيكلية المطلوبة على الرغم من البيئة العالمية الصعبة.
يشير التركيز على التنمية الزراعية في ميزانية السنة المالية 2022-2023 إلى خروج محتمل عن طموحات التصنيع للخطة الخمسية الثالثة، وفي أبريل 2022، كشفت الرئيسة سامية صولحو حسن عن استراتيجيتها الجديدة للتحول الزراعي ـ التي يطلق عليها اسم «جدول الأعمال 10/30»، والتي تهدف إلى تسريع وتيرة نمو الناتج في القطاع إلى 10% بحلول عام 2030.
وفي قلب هذه الاستراتيجية، هناك توسع كبير مخطط له في كمية العمالة والأراضي المخصصة للقطاع، ومن المتوقع إضافة 3 ملايين عامل إضافي إلى القطاع بحلول عام 2025، ثلثهم من الشباب، ومن المتوقع أن تصل الأراضي المزروعة إلى 20 مليون هكتار بحلول عام 2030.
بالإضافة إلى تسريع النمو في قطاع الزراعة، تهدف الاستراتيجية الجديدة إلى زيادة قيمة الصادرات الزراعية من 1.2 مليار دولار سنويا إلى أكثر من 5 مليارات دولار بحلول عام 2030، بقيادة زيادة الصادرات البستانية من 750 مليون دولار إلى 2 مليار دولار، وتخطط الحكومة أيضا للاستفادة من مكانتها كواحدة من منتجي الأغذية القلائل الفائض في أفريقيا لتوفير 20% من الطلب على الواردات الغذائية في المنطقة، وخاصة الحبوب مثل الأرز والذرة، ولا يزال انخفاض مستويات رأس المال البشري وتطوير البنية التحتية وديناميكية القطاع الخاص والقوة المؤسسية يشكل عبئا كبيرا على التحول الاقتصادي.
يعد الوصول المحدود إلى العمالة الماهرة عقبة رئيسية أمام تطوير القطاع الرسمي مع انخفاض التحصيل العلمي ومستويات التعلم الأساسية في تنزانيا لأولئك الذين يتمكنون من الذهاب إلى المدرسة، خاصة أن وضع التعليم في البلاد صعب للغاية لدرجة أن أحد المعايير الهيكلية في صندوق النقد الدولي مع تنزانيا هو زيادة عدد المعلمين بمقدار 15.000 بحلول يونيو 2023 لتقليل نسبة التلاميذ إلى المعلمين وتحسين جودة التعليم، لاسيما في المناطق الريفية.
أخيرا، لا يزال الانخفاض المستمر في القدرة المؤسسية وهيمنة الدولة يؤدي إلى تآكل ديناميكية القطاع الخاص الحيوية.
لا تزال مؤشرات القدرة المؤسسية متخلفة عن مؤشرات البلدان النظيرة، وعلى الأخص، فاعلية الحكومة (مهمة كمقياس لقدرة الحكومة على توفير السلع والخدمات العامة) وسيادة القانون (مقياس مهم لتقييم قدرة المؤسسات العامة على التمسك بالعقود وإنفاذها)، ما يردع الاستثمار الخاص.
وبالتالي، لا يزال توفير السلع العامة منخفضا حيث يحصل 40% فقط من السكان على الكهرباء، والنتيجة هي أن نمو الاستثمار الخاص السنوي قد انخفض بشكل مطرد من 12.3% في المتوسط في الفترة 2010-2015 إلى 7.5% في الفترة 2015-2020 و4.5% فقط في عام 2022.
ولتحسين الاستثمار الخاص، اعتمدت الحكومة سياسة استثمارية جديدة في عام 2023 تهدف إلى تخفيف الحواجز أمام الاستثمار الخاص بما في ذلك ضمان عودة الاستثمار وإجراءات توظيف العمال الأجانب.

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